«Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук». Что говорит врач с 40-летним стажем лечения онкозаболеваний?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.

Виктор Кохнюк, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Онкология – это сложный раздел медицины, высокозатратный. Спасибо Президенту и правительству – находятся деньги, чтобы мы могли лечить пациентов сегодня на самом современном уровне. Это подтверждают результаты лечения, эффективность, которая сравнима с европейскими данными. Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук именно по этому направлению. Я у них руководитель был. Шесть человек – это не мало, согласитесь. Пока поработаю, уходить не буду.

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