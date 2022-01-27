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«Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук». Что говорит врач с 40-летним стажем лечения онкозаболеваний?

27 января 2022 16:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них люди в погонах, представители культуры, спорта, науки, а также медики. Примечательно, что отмечены были не только белорусы по паспорту, но и по сердцу.  

«Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук». Что говорит врач с 40-летним стажем лечения онкозаболеваний?-1

Виктор Кохнюк ровно 40 лет отдал изучению и лечению онкологических заболеваний. Но даже звание «Заслуженного врача» для него не повод уходить в тень практической медицины.  

«Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук». Что говорит врач с 40-летним стажем лечения онкозаболеваний?-4

Виктор Кохнюк, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:  
Онкология – это сложный раздел медицины, высокозатратный. Спасибо Президенту и правительству – находятся деньги, чтобы мы могли лечить пациентов сегодня на самом современном уровне. Это подтверждают результаты лечения, эффективность, которая сравнима с европейскими данными. Я подготовил шесть кандидатов медицинских наук именно по этому направлению. Я у них руководитель был. Шесть человек – это не мало, согласитесь. Пока поработаю, уходить не буду.  

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# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Виктор Кохнюк # Фотофакт

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