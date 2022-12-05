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«Привязки как таковой нет». Поднимется ли зарплата у людей, занятых в частных отраслях?

05 декабря 2022 19:06
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

«Привязки как таковой нет». Поднимется ли зарплата у людей, занятых в частных отраслях?-1

Алена Сырова, СТВ:
А Беларусь, в принципе, так или иначе участвует во всех объединениях. Президент как-то дальновиден в этих моментах, поэтому наши интересы представлены на всех площадках. Конечно, можно не сомневаться, что свое место под солнцем мы займем, сможем реализовать все желания, которые запланированы бюджетом и не только. Но вместе с тем, конечно, всех заботит свой карман и рост заработных плат, который нам обещают. Если мы говорим не только о бюджетниках, которым, в принципе, государство гарантирует, то можно ли ожидать, что люди, занятые в частных отраслях, тоже будут чувствовать себя лучше?

Кирилл Казаков, СТВ:
У них привязка идет к государственным зарплатам?

«Привязки как таковой нет». Поднимется ли зарплата у людей, занятых в частных отраслях?-4

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Привязки как таковой нет, но экономические агенты чувствуют и видят, что происходит, поэтому рост заработной платы в бюджетной сфере может служить своеобразным сигналом для роста в частном секторе. Мы обсуждали в начале передачи, что у нас целевой показатель 104 с лишним процента. Реальный рост доходов населения, номинальная заработная плата, то есть то, что мы получаем на руки, грубо говоря. Этот рост должен быть выше уровня инфляции. Фонд зарплаты в экономике должен отработать 7-8 % инфляции и, соответственно, еще показать рост, чтобы выйти на эти планы. Поэтому в бюджетной сфере мы запланировали, понимаем, что это обеспечено источниками и это в качестве приоритетов. Я думаю, что и реальный, и частный сектор тоже будет под это подвязываться. И те планы по экономическому росту, которые есть, рост ВВП – это рост добавленной стоимости с основной частью, которой заработная плата является. Безусловно, это отразится и на кошельках простых людей. Надеемся, что позитивно.

«Привязки как таковой нет». Поднимется ли зарплата у людей, занятых в частных отраслях?-7

Алена Сырова:
Ну как-то очень позитивная у нас получилась программа.

Кирилл Казаков:
Может, не все так плохо.

Дмитрий Кийко:
Знаете, работало правительство, работали госорганы, поэтому.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Дмитрий Кийко # Фотофакт

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