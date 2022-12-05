«Привязки как таковой нет». Поднимется ли зарплата у людей, занятых в частных отраслях?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу »!

Алена Сырова, СТВ:

А Беларусь, в принципе, так или иначе участвует во всех объединениях. Президент как-то дальновиден в этих моментах, поэтому наши интересы представлены на всех площадках. Конечно, можно не сомневаться, что свое место под солнцем мы займем, сможем реализовать все желания, которые запланированы бюджетом и не только. Но вместе с тем, конечно, всех заботит свой карман и рост заработных плат, который нам обещают. Если мы говорим не только о бюджетниках, которым, в принципе, государство гарантирует, то можно ли ожидать, что люди, занятые в частных отраслях, тоже будут чувствовать себя лучше?

Кирилл Казаков, СТВ:

У них привязка идет к государственным зарплатам?