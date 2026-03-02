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«Мы полумеры не используем!» Белорусские спасатели готовы к последствиям паводков

02 марта 2026 16:18
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Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили водный режим белорусских рек, готовность госорганов и возможные экономические антиэффекты большой воды.

«Мы полумеры не используем!» Белорусские спасатели готовы к последствиям паводков-2

Игорь Ходанович, начальник Главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Беларуси:
МЧС всегда готовится максимально к событиям, которые могут произойти. Мы полумеры не используем. Если мы уже готовимся к ситуации, рассчитываем максимальные варианты, а дальше уже исходим из обстановки.

Алена Сырова, СТВ:
На сегодняшний день ситуация развивается хуже или лучше, чем вы прогнозировали? 

Игорь Ходанович:
На сегодняшний день обычная ситуация. Паводками, водами потопления нет. На сегодняшний день подтапливаются только талыми водами. По одному случаю в Гомельской, Брестской областях, около семи случаев в Гродненской области. Подтоплено 4 жилых дома, 21 участок, 5 подвалов, 2 нежилых дома и 2 хозпостройки. МЧС выезжало, реагировало на данную ситуацию. Производилась откачка воды для понижения уровня воды в домах. Угрозы жизни нет у людей. 

Будут ли паводки весной 2026-го? Ответили в Белгидромете – подробности читайте здесь.

# МЧС # МЧС Беларуси # Погода # Погода в Беларуси # Алена Сырова

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