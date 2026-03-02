«Мы полумеры не используем!» Белорусские спасатели готовы к последствиям паводков

Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?

Игорь Ходанович, начальник Главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Беларуси:

МЧС всегда готовится максимально к событиям, которые могут произойти. Мы полумеры не используем. Если мы уже готовимся к ситуации, рассчитываем максимальные варианты, а дальше уже исходим из обстановки.

Алена Сырова, СТВ:

На сегодняшний день ситуация развивается хуже или лучше, чем вы прогнозировали?

Игорь Ходанович:

На сегодняшний день обычная ситуация. Паводками, водами потопления нет. На сегодняшний день подтапливаются только талыми водами. По одному случаю в Гомельской, Брестской областях, около семи случаев в Гродненской области. Подтоплено 4 жилых дома, 21 участок, 5 подвалов, 2 нежилых дома и 2 хозпостройки. МЧС выезжало, реагировало на данную ситуацию. Производилась откачка воды для понижения уровня воды в домах. Угрозы жизни нет у людей.