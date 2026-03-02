Будут ли паводки весной 2026-го? Ответили в Белгидромете

Весна после снежной зимы. Какую опасность это несет и где уже не то чтобы лед тронулся, а капитально прибывает вода? Какие прогнозы на паводок и чем он грозит?

Елена Зубчёнок, начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

Говорить о том, что будет поводок, мы начали уже с января, когда в первой декаде января выпало большое количество осадков, сохранялся зимний характер погоды, снег накапливался. Уже тогда было понятно: запасы воды в снеге – это основной фактор формирования весеннего половодья. Однако на сегодняшний день можно сказать, что характер погоды, конечно, пока что благоприятно сказывается на том, что мы ждем от паводка. Тем не менее весна только началась, и что будет дальше, настолько далеко мы не можем видеть, какая будет погода, какие будут осадки. Возможно, еще снега навалит побольше, чем есть.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ваш анализ, он каким-то образом ложится, например, для анализа МЧС либо районных исполнительных властей?

Елена Зубчёнок:

Белгидромет ежедневно мониторит гидрометеорологическую обстановку. Ежедневно поступает информация из сети наблюдений. В Беларуси 112 гидрологических пунктов наблюдения, откуда и поступает информация, она мониторится. Ежедневная информация, в первую очередь, доводится до Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также в госорганы, которые принимают определенные решения.

4 марта будет составлен уже конкретный прогноз максимальных уровней воды. Сейчас мы предварительно видим, какая обстановка, и предполагаем, что уровни воды будут близкими к средним многолетним.

Кирилл Казаков:

Если очень коротко, скорее всего, реки из берегов выйдут. Понятное дело, что в прошлом году, позапрошлом, мы тут считали, когда рассказывали о снегопаде, о работе коммунальщиков и энергетиков во время снегопада, о том, что у нас почти 9 лет не было нормального снега, поэтому мы с этим не сталкивались. Поэтому мы сейчас можем четко говорить, что, скорее всего, эта ситуация, которая у нас не наблюдалась как минимум 5-7 лет, не повторится, мы увидим половодье.

Елена Зубчёнок:

Мы половодье увидим, но многие путают понятия. Половодье – это затопление речными водами, многие говорят в Брестской области половодье, поводки. Там реки не вышли из берегов, там талые воды, тает снег, где-то низменность, подтопления идут.