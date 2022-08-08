«Для американцев это точка, чтобы контролировать Европу». Почему НАТО поддерживает сепаратизм?

К чему приведет современный газовый и продовольственный кризис? Способствует ли развал системы международной безопасности лишь еще большему стремлению к сепарации в мире? Как это усугубляет ситуацию в зонах замороженных конфликтов? Своим политическим взглядом поделится Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

С точки зрения Запада, есть плохие сепаратисты – это ЛНР и ДНР. А есть хорошие – это Косово и Тайвань. И непонятно, почему одних Запад признает, а вторых нет. Но своя точка зрения есть не только у Запада. Недавно нашего союзника, президента Казахстана Токаева, спрашивали о признании ДНР и ЛНР.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Андрей Лазуткин:

Дело здесь не только в Косово. В Казахстане, как и в других республиках Средней Азии, есть свои сепаратисты. Но что их отличает от других стран? Там очень подходящая экономическая база для сепаратизма – это нефтяные и газовые районы, удаленные от центра. Точно так же для Украины это были угольный и марганцевый бассейны Донбасса. Такие территории не надо дотировать: они приносят прибыль и кормят сами себя. Поэтому они всем интересны.

Андрей Лазуткин:

И, условно, зачем платить Казахстану рыночную цену за добычу нефти, если можно создать на его краю непризнанную республику под руководством полевого командира и покупать там нефть в три раза дешевле. Это именно то, что происходит сегодня в Сирии в районах, которые контролируют американцы. И если бы операция ОДКБ не была проведена, а в Казахстане все-таки устояла центральная власть, был бы возможен какой-то промежуточный вариант с сепаратизмом. Поэтому Токаев очень нервно реагирует на ЛНР и ДНР. Ну а с точки зрения Путина, такой вопрос – это была проверка. И чтобы больше не ставить неудобные вопросы перед союзниками, скорее всего, Россия включит бывшие украинские территории в свой состав, как Крым. Их не надо будет признавать отдельно, и это будет выход из ситуации, как с Косово, где из-за его признания идет постоянный торг и давление на Сербию. Новый эпизод такого давления мы наблюдали на прошлой неделе. Но ничего нового тут нет. С 2018 года там формировали армию Косово. Для чего? Была служба безопасности. И вот на ее основе создали армейские части. Это плюс к тому контингенту, который стоит там от НАТО. Значит, готовились воевать с сербами. И сегодня это будет или завтра – вопрос времени.

Андрей Лазуткин:

А как же закон, спросите вы? Не так давно в трибунале по бывшей Югославии судили Ратко Младича, начштаба сербской армии. И дали ему пожизненный срок. Трибунал установил, что сербы провели чистки в Боснии, чтобы изгнать оттуда все другие этнические элементы. И это плохо, Европа такое осуждает. Но когда то же самое говорят и делают в Украине, что им нужен Крым и Донбасс военным путем и без местного населения, которое должно выехать в Россию и освободить территории, то это никаких вопросов не вызывает. И почему Украина не выполняла минские соглашения? Да, по ним территория возвращалась, но с людьми, которые имели бы все права украинских граждан. Это назвали федерализацией. Но сегодня в Украине русские – это нежелательный элемент, который не принял правила игры после Евромайдана. И по тому, как украинцы ведут боевые действия, это хорошо видно. Поэтому Донецк сегодня обстреливают из всего, что можно. Специально, назло. А теперь представьте военное поражение России, как было с Югославией, и что русским придется отдать занятые территории, куда вернутся украинские подразделения. Что там будет? Они этого даже не скрывают.

Вы сами будете казнены, вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что убила «Азов», уничтожила. Но «Азов» теперь – вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего. Слава нации!

Андрей Лазуткин:

Конечно, Косово и Сербия имеют гораздо больше различий. И главная проблема Косово не в том, что там мусульмане, а здесь православные. В Косово почти племенной уклад и свои внутренние понятия, которые построены по крови и родовому признаку. То есть внешне это вроде бы государство, но на самом деле нет, руководят там две-три семьи, которые держат свои преступные группировки. Но зато там есть американская база, которая обеспечивает независимость от Сербии. Ну а для американцев это точка, чтобы контролировать Европу. Все, что им надо было – это свести производителей и продавцов героина, чтобы они за счет европейских покупателей наркотиков финансировали группировки в Косово. И так заработал знаменитый балканский маршрут, по которому в разные годы из Афганистана в Европу проходило до 80 % всего героина. Но не надо думать, что бывшая Югославия – это один такой очаг проблем. Все страны Южной Европы – это и Румыния, и Болгария – они все примерно одинаковы по уровню преступности. Потому что их принимали в Евросоюз со слабой экономикой, которая не может нормально работать на едином рынке. Это выдавливает людей в теневой сектор. Здесь не какой-нибудь Мариуполь, а Бухарест, столица Румынии, без всякой войны.

Андрей Лазуткин:

И если завтра Украину куда-то примут, там будет такая же ситуация – не потому что Путин плохой, а потому что нельзя объединить в одно пространство страны с разной экономикой. Или у вас получится целая страна продавцов героина, но, кстати, Албанию вроде как тоже собирались принимать в ЕС вместе с Украиной. Кому это надо, кроме американцев, – большая загадка.

Андрей Лазуткин:

Да и спрос на наркотики в Европе никуда не делся. Год назад американцы вывели из Афганистана войска, и теперь эта страна находится под контролем талибов. Что будут дальше делать талибы, никто не знает, особенно если в стране будет зерновой голод, как и в других районах мира. Им нужна валюта. Хотя ранее звучало, что «Талибан» откажется от производства мака, но это сорняк, он растет сам по себе, возделывать его не нужно, а никакой другой экономики в стране пока нет. И уж точно не в интересах США, чтобы там был мир и что-то развивалось. Поэтому сегодня или завтра, но героин будут производить. А потечет он на самый дорогой рынок, где за него дадут больше всего – это Европа. И как можно догадаться, в этой цепочке посредников самый главный посредник – последний, через которого происходит ввоз товара в западные страны ЕС. В данном случае это Косово.