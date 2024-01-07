Пришлось вмешаться Лукашенко! Почему жалуются на «Дана Астра» и как идёт строительство жилья в регионах?

Новости Беларуси. В Беларуси есть целые программы по обеспечению нуждающихся жильем. Для нашей страны это один из социальных ориентиров. На наших глазах в Минске вырастают целые районы с новостройками. Но акцент не только на столице. Идет активная стройка и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По последним данным, но еще нет окончательной статистики, в прошлом году темпы возведения немного снизились. А еще есть проблемы и с застройщиками, о которых говорил и Президент. Как решается квартирный вопрос, разбиралась Галина Буро.

Здесь можно внизу посмотреть – отходят все рамы. Трещины две. И они уже наружные, не внутренние. Строительные дефекты новоселы заметили сразу, когда принимали квартиру.

И в полу еще была проблема – трещина в стяжке была, но нам устранили ее буквально за пару дней, когда мы обратились. Застройщик пообещал исправить и ситуацию с окнами, ждут. А пока сделали ремонт и уверены, что мелкие неполадки не способы омрачить их радость от обладания первыми собственными квадратными метрами.

Наше первое совместно нажитое имущество. И дети – очень хотелось отдельную детскую, отдельную себе спальню и гостиную. Классно, что это все современно придумано, можно распланировать, абсолютно как хочешь, потому что этих стен не было, это все возводили самостоятельно.

Этот современный микрорайон крупнейший и один из самых узнаваемых в Минске. Его возводит белорусская группа строительных компаний, где основной владелец – сербский бизнесмен. Жилой комплекс растет – уже сдано более 29 тысяч квартир, дольщиков привлекает стильный дизайн, просторные дворы и развитая инфраструктура. Вот только в интернете все чаще появляются жалобы на недоработки строителей: сколы и трещины в стенах, оконные дефекты, негерметичная сантехника, не по нормам отверстия в потолке. Пришлось вмешаться Президенту. «Пусть переделывают все!» Лукашенко отреагировал на жалобы к одному из крупнейших застройщиков в Беларуси.