Пенсионерка передала мошенникам около 250 тысяч долларов. Сколько за год «заработали» преступники?

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону. Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, что уже подведены итоги по суммам ущерба. О каких цифрах идет речь?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Да, итоги подведены. Будем говорить, что новый вид мошенничества, как ДТП, когда сообщают родственникам, что их близкий человек попал в беду, начался с марта 2022 года и продолжается, к сожалению, и сегодня. За прошлый год примерная сумма ущерба в Минске составила порядка 3 миллионов 500 тысяч долларов. Данную сумму потерпевшие фактически отдали злоумышленникам. Екатерина Забенько:

Это только Минск и это только этот вид мошенничества, который вы называете «Алло, мам»? То есть общая сумма может быть гораздо больше? Алексей Машкин:

Да, это только этот вид мошенничества, про который мы сейчас начали вести речь. Екатерина Забенько:

О каком самом большом ущербе у одного человека идет речь? Алексей Машкин:

Я скажу за Минск. Самая максимальная сумма – это 50 тысяч долларов. Пенсионерка передала. При этом курьер приезжал три раза.

Екатерина Забенько:

За один раз не смог увезти все деньги? Алексей Машкин:

Нет, просто в ходе разговора была оговорена одна сумма, потом вторая сумма и третья сумма. По итогу общий ущерб составил около 50 тысяч долларов. Екатерина Забенько:

Я знаю, вы назвали сумму, которая в три раза больше. Алексей Машкин:

Да, это было в одном из регионов Беларуси. Екатерина Забенько:

Сумма ущерба составила…