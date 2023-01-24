Пенсионерка передала мошенникам около 250 тысяч долларов. Сколько за год «заработали» преступники?
Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, что уже подведены итоги по суммам ущерба. О каких цифрах идет речь?
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Да, итоги подведены. Будем говорить, что новый вид мошенничества, как ДТП, когда сообщают родственникам, что их близкий человек попал в беду, начался с марта 2022 года и продолжается, к сожалению, и сегодня. За прошлый год примерная сумма ущерба в Минске составила порядка 3 миллионов 500 тысяч долларов. Данную сумму потерпевшие фактически отдали злоумышленникам.
Екатерина Забенько:
Это только Минск и это только этот вид мошенничества, который вы называете «Алло, мам»? То есть общая сумма может быть гораздо больше?
Алексей Машкин:
Да, это только этот вид мошенничества, про который мы сейчас начали вести речь.
Екатерина Забенько:
О каком самом большом ущербе у одного человека идет речь?
Алексей Машкин:
Я скажу за Минск. Самая максимальная сумма – это 50 тысяч долларов. Пенсионерка передала. При этом курьер приезжал три раза.
Екатерина Забенько:
За один раз не смог увезти все деньги?
Алексей Машкин:
Нет, просто в ходе разговора была оговорена одна сумма, потом вторая сумма и третья сумма. По итогу общий ущерб составил около 50 тысяч долларов.
Екатерина Забенько:
Я знаю, вы назвали сумму, которая в три раза больше.
Алексей Машкин:
Да, это было в одном из регионов Беларуси.
Екатерина Забенько:
Сумма ущерба составила…
Алексей Машкин:
Порядка 250 тысяч долларов.
Екатерина Забенько:
У одной бабушки-пенсионерки.
Алексей Машкин:
Был случай, когда деньги лежали в сейфе. Потерпевшей позвонили, она вызвала мастера, он вскрыл сейф…
Екатерина Забенько:
Когда очень хочешь расстаться со своими деньгами, выкрутишься из любой ситуации.
Алексей Машкин:
Поэтому надо место надежное. Лучше в банк положить или передать близкому родственнику на хранение.
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