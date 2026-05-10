Пришел за компанию – попал на радио! Вадим Шепет о творческом пути и качествах ведущего
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа» Вадим Шепет.
«Удивительная история» – Вадим Шепет рассказал, как попал на радио
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Долгая была дорога на радио?
Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа»:
12 лет, на радио я пришел в 30 лет, очень поздно. Некоторые в 30 лет уже уходят, а я только пришел. У меня же первое – музыкальное образование, я профессиональный музыкант. Барановичское музыкальное училище я закончил по классу баяна. Почему родители меня отправили в музыку? Это сейчас мы говорим, высокие материи, все красиво, все замечательно. Простые деревенские люди думали так: иди зарабатывать на свадьбах. На свадьбах всегда хорошо платят. Послушал я родителей, кстати, и после этого решил все-таки заняться музыкой. Поздно решил, где-то в восьмом классе. Закончил музыкальную школу. Правда, быстро получилось – за два года экстерном. Поступил в Барановичское музыкальное училище. После музыкального училища уже решил дальше не продолжать в этой сфере, а пошел просто работать в ресторан. Надо было зарабатывать как-то деньги, потому что я из деревни. Зарплата папы тогда была, по-моему, 40 долларов. Комнату мы снимали с товарищем на двоих в Минске тоже за 40 долларов.
Александр Осенко:
Все-таки, как попал на радио?
Вадим Шепет:
Удивительная история. Плавали с другом в бассейне. Рассказываю, как есть. Тебе рассказываю правду. После бассейна он говорит, слушай, Вадим, меня пригласили на прослушивание на радио. Поехали со мной за компанию. Я говорю, поехали, а что делать? Съездили. Меня взяли, его нет. Такая история. С тех пор, честно скажу, я когда к микрофону первый раз на радио приклонился, начал в него говорить, я понял, что это мое.
Патриотизм – это чувство или привычка? Мнение Вадима Шепета
Александр Осенко:
Патриотизм – это чувство или привычка?
Вадим Шепет:
Здесь все. То есть, понимаешь, молодому человеку, когда ему 12-13 лет, ему все-таки нужно ввести это дело сразу в привычку, чтобы потом появились чувства. Потому что когда парень, когда он еще видит огромное количество соблазнов, давай говорить прямо, наши оппоненты тоже не дремлют и пытаются рассказать какую-то совсем другую историю. Мне кажется, что то, что мы делаем систематично, это должно быть. Это во многих странах происходит. И то, что касается патриотического воспитания в школах, это должно быть обязательно. Самая главная задача – это не упустить те ростки людей, которые действительно проникаются этим, хотят на этой почве что-то сделать.
Какие качества важны для радиоведущего?
Александр Осенко:
Что важно для радиоведущего: голос, эрудиция либо еще что-то?
Вадим Шепет:
Все вместе. Если ты хочешь быть не рядовым ведущим, который просто объявляет песни и говорит, это тоже хорошая работа, я тоже работал на этой должности, называется линейный ведущий. Но чтобы что-то рассказать людям, надо, во-первых, на мой взгляд, все-таки что-то иметь за плечами, какую-то свою историю. А во-вторых, опять же, все равно нужно обладать определенными наборами качеств, такие как голос, тембр, грамотная речь та же, поэтому здесь целый комплекс вещей, которые должны быть у радиоведущего.
Что в творческих планах у Вадима Шепета?
Александр Осенко:
Что у тебя в творческих планах? Что бы хотелось такого глобального сделать? К чему стремишься?
Вадим Шепет:
Есть конкретные задачи, которые мы стараемся выполнять. То, что касается «Радио Победа», мы сейчас работаем над тем, чтобы вещать в регионах, то есть областные центры, это достаточно большой кусок работы. Мы хотим сделать уже по всей республике «Радио Победа», чтобы звучало в областных центрах, дальше расширять вещание. То, что касается задач, которые стоят перед ток-шоу «Будни», перед «Альфа Радио», понятно, что мы на данном этапе как бы заняли свою нишу. Знаешь, самое главное еще сохранить этот уровень, потому что мы до какого-то уровня дошли и хочется развиваться. Да, есть какие-то новые проекты, они появляются попутно. Мы тоже о них говорим, но хочется и сохранить этот уровень. Это очень сложно. Мы сделали такой продукт, который понятен аудитории, и он может существовать достаточно долго.