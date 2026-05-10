Реконструкцию Берлинской операции провели на «Линии Сталина»

Праздник, который объединяет поколения. Как и в День Победы, «Линия Сталина» сегодня, 10 мая, вновь стала центром притяжения для тысяч белорусов и гостей страны. В историко-культурном комплексе зрители смогли перелистнуть страницы истории и перенестись на 81 год назад. Там провели масштабную реконструкцию одного из этапов Берлинской операции – финального сражения Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкторы постарались воссоздать максимально реалистичные условия, чтобы каждый присутствующий увидел, что Победа под Берлином далась ценой больших потерь, но именно эта битва стала последним шагом к капитуляции Германии. В реконструкции легендарного эпизода были задействованы около 150 человек, огромное количество техники, включая танки и самолеты.

Хочется еще раз сюда как можно скорее уже приехать и посмотреть заново всю реконструкцию, экскурсию, которую мне провели по историческому комплексу «Линия Сталина». Вот пиротехника мне очень сильно понравилась, взрывы, вот это все, наступление. Достаточно увлекательно.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы показываем замыкание советских войск где-то в сельской местности под Берлином, а потом показали, что данная группировка не позволила немцам прийти на выручку гарнизону Берлина. И пока бои шли на периметре Берлина, Берлин был взят. Мы показали это конкретно в этой реконструкции.

Это не просто зрелищная постановка, а дань памяти подвигу, который 81 год назад поставил точку в самой кровопролитной войне человечества.