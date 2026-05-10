Шепет: проект «Радио Победа» – это искренний порыв, патриотизм «по указке» делать очень сложно

Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа»: Мой руководитель тогдашний, Дмитрий Александрович Жук, меня приучил к тому, что контент нужно оберегать, использовать, сохранять. Он, допустим, журналистские какие-то очерки, какие-то заметки оформлял в книги. То есть журналисты начали писать книги. Я понял, что контент, который ты изготавливаешь, у него есть одна плохая черта, то, что касается радио. Выходит программа один раз на 9 Мая, в День Победы, которая касается Победы в Великой Отечественной войне. Она вышла, день она звучит, а дальше что? Ждать еще следующего праздника? Поэтому я долго ходил, наверное, года полтора я ходил с этой мыслью, в 2023 году я пришел к Дмитрию Александровичу и говорю, что, Дмитрий Александрович, слушайте, столько сделали контента, столько сделали программ, все готово почти, давайте сделаем радиопоток, radiopobeda.by. Он подхватил эту идею сразу, запустили интернет-поток, и, скажу честно, когда запустили интернет-поток, три месяца потом мы собирали отклики от людей.

Вадим Шепет:

Очень разная. Самое удивительное, что мы, не занимаясь рекламой, не пиаря свой проект, нам начали писать люди, которые говорили: мы из России, мы вас слушаем. Мы сделали временный проект, мы думали так: на 9 Мая сделаем, запустим, он поиграет. А дальше что с ним будет происходить, будем решать. Люди начали писать, почему не работает поток? Почему вы не звучите? Мы понимаем, что есть запрос у общества. Я пришел опять же к Дмитрию Александровичу и говорю, что давайте делать уже на постоянной основе. Поддержал. Вот тут началось самое сложное. Потому что когда уже постоянный проект, я скажу честно, идея пришла, это хорошо. Когда начал реализовывать, три месяца были очень сложные дни для меня и очень большой период. Почему? Потому что мне пришлось отслушать огромное количество песен о войне, огромное количество стихов о войне, огромное количество материала изучить, это все очень страшно, если вникать во все эти истории, если их чувствовать, я их чувствовал по-настоящему, чтобы это все звучало, то психологически ты еще больше окунаешься в ту историю, которая была.

Потом было принято решение, что мы запускаем эту станцию в FM-диапазоне. Взяли нас на adiopotok.ru, это такой агрегатор интернет-радиостанций российских. Из 1100 мы вошли в 30-ку. Мы, маленькая станция из Беларуси, где работает два человека. Я и мой сотрудник, который занимается технической составляющей, то есть обслуживает ее в FМ-диапазоне. Поэтому проект, он был создан не потому, что я хотел сделать что-то, а это был такой искренний порыв. Я считаю, что патриотизм, к сожалению, по указке делать очень сложно. То есть если ты готов сам, ты приходишь, делаешь проект. Задача любого руководителя, наверное, наша задача в целом, чтобы те проекты, которые люди прострадали в душе, принесли, выбрать хорошее и запустить.