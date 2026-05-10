Есть запрос на аналитику! Шепет рассказал, почему ушел в общественно-политическую тематику

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа» Вадим Шепет.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Больше у тебя были развлекательные проекты, а в 2020 году ты принял решение и ушел в общественно-политическую тематику.
Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа»:
Я тебе скажу честно, я это хотел сделать давно. Но до 2020 года, скажем так, особого запроса, интереса на это не было, давайте говорить прямо. Мы привыкли, что шутки, прибаутки, утреннее шоу, мы что-то там разыгрываем, легкое такое. После 2020 года действительно появился запрос на объективную, актуальную информацию. Самое главное, чтобы людям объясняли, что происходит, потому что поток фейков, поток всякой информации, который действительно нашу страну просто пытался разнести в пух и прах информационно. А тут появляется на радио программа, которая просто каждое утро спокойно объясняет, что происходит. То есть мы берем события, сидят эксперты, гости, ты в том числе к нам приходишь, и говорят о том, что происходит. Мы проецируем честное, порядочное мнение на те события, которые нас, белорусов, касаются.
Александр Осенко:
Сколько уже будет лет?
Вадим Шепет:
Пять лет, как мы в эфире в формате конвергентном. То есть мы как бы и на радио, и на YouTube-канале, и выходим в соцсетях, и в газету нас берут.
Александр Осенко:
Я и хотел сказать, что ты, наверное, первый, кто совместил именно радиостудию и телевидение классическое. Откуда такая была мысль?
Вадим Шепет:
Скажу тебе честно, сыграло мое образование маркетолога. Второе образование получал экономическое, там очень большой блок маркетинга. Я понимал, что то, что касается современных реалий, нужна красивая картинка. То есть нужно не просто говорить. Как бы то ни было, люди смотрят на картинку. Она должна быть красивой. Объективно, картинка из радийной студии – это техническое помещение. Можно говорить, что оно красивое и так далее. Там пантографы, микрофоны. Это просто техническое помещение, из которого идет прямой эфир. Поэтому пришла такая идея, что делать это в другой студии, параллельно запускать прямой эфир и на радио, и опять же на YouTube-канале, на телевидение потом нас начали забирать, потому что пошел запрос на контент. Сейчас «Первый информационный» берет наши самые яркие тезисы ежедневно. Потом появился интерес у сайта, сетевого издания SB.by, затем у наших ресурсов информационных, запрос есть колоссальный на аналитику, начали нас брать и тиражировать.
Как упаковать идеологию в развлекательном контенте? Ответил Вадим Шепет.