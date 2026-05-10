Есть запрос на аналитику! Шепет рассказал, почему ушел в общественно-политическую тематику

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Больше у тебя были развлекательные проекты, а в 2020 году ты принял решение и ушел в общественно-политическую тематику.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа» Вадим Шепет.

Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа»:

Я тебе скажу честно, я это хотел сделать давно. Но до 2020 года, скажем так, особого запроса, интереса на это не было, давайте говорить прямо. Мы привыкли, что шутки, прибаутки, утреннее шоу, мы что-то там разыгрываем, легкое такое. После 2020 года действительно появился запрос на объективную, актуальную информацию. Самое главное, чтобы людям объясняли, что происходит, потому что поток фейков, поток всякой информации, который действительно нашу страну просто пытался разнести в пух и прах информационно. А тут появляется на радио программа, которая просто каждое утро спокойно объясняет, что происходит. То есть мы берем события, сидят эксперты, гости, ты в том числе к нам приходишь, и говорят о том, что происходит. Мы проецируем честное, порядочное мнение на те события, которые нас, белорусов, касаются.

Александр Осенко:

Сколько уже будет лет?

Вадим Шепет:

Пять лет, как мы в эфире в формате конвергентном. То есть мы как бы и на радио, и на YouTube-канале, и выходим в соцсетях, и в газету нас берут.

Александр Осенко:

Я и хотел сказать, что ты, наверное, первый, кто совместил именно радиостудию и телевидение классическое. Откуда такая была мысль?