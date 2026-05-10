Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы
Белорусы в очередной раз доказали, что чтут и берегут мир, который достался нам такой высокой ценой. Во всех регионах страны прошли масштабные празднования Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь отпраздновала День Победы.
Тысячи белорусов прошли в колоннах акции «Беларусь помнит», неся портреты своих героев. В Минске центром притяжения стала площадка у Дворца спорта, где развернулся масштабный праздник «Дорогами Победы!». Ровно в полдень страна погрузилась в общенациональную минуту молчания – в память о каждом третьем, не вернувшемся с той страшной войны.
Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.
Атмосферу ликующего мая 45-го создавали не только песни военных лет, но и современные ритмы – хедлайнером большого праздничного концерта в столице стал народный артист России Олег Газманов.
Но главными героями дня, по традиции, стали ветераны. В их адрес звучали искренние слова благодарности за мирное небо, за возможность жить и созидать в независимой Беларуси. В завершении творческих выступлений прошла акция «Споем День Победы вместе». Жители и гости столицы, а также Могилева, вместе с артистами исполнили строки известной и любимой всеми композиции.
Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?
На несколько минут страна превратилась в один хор потомков победителей. Каждый вкладывал в это исполнение свой, глубоко личный смысл. Ведь у каждой белорусской семьи своя история, связанная с Великой Отечественной войной.
Меня, честно, пробило на слезу. Мы вообще из Москвы. Так классно, что мы друг друга поддерживаем, поэтому прям очень тепло. Спасибо Минску за такой прекрасный позитивный день.
Именно такой акции, чтобы все вместе пели «День Победы», это впервые. Конечно, эмоций масса.
Приехали со своей семьей: и с мужем, и с ребенком. Здесь очень здорово, конечно. И прям берет за душу и за сердце.
Финальным аккордом праздника стал грандиозный фейерверк. В 23 часа небо над Минском и областными центрами раскрасилось миллионами огней. Белорусы вновь во весь голос, объединившись, заявили: «Мы помним». Наша сила – в этой памяти, которая ковалась в тяжелых испытаниях и стала залогом мирного будущего.