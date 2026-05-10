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Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы

10 мая 2026 07:40
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Белорусы в очередной раз доказали, что чтут и берегут мир, который достался нам такой высокой ценой. Во всех регионах страны прошли масштабные празднования Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отпраздновала День Победы.

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-2

Тысячи белорусов прошли в колоннах акции «Беларусь помнит», неся портреты своих героев. В Минске центром притяжения стала площадка у Дворца спорта, где развернулся масштабный праздник «Дорогами Победы!». Ровно в полдень страна погрузилась в общенациональную минуту молчания – в память о каждом третьем, не вернувшемся с той страшной войны. 

Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-4

Атмосферу ликующего мая 45-го создавали не только песни военных лет, но и современные ритмы – хедлайнером большого праздничного концерта в столице стал народный артист России Олег Газманов.

Но главными героями дня, по традиции, стали ветераны. В их адрес звучали искренние слова благодарности за мирное небо, за возможность жить и созидать в независимой Беларуси. В завершении творческих выступлений прошла акция «Споем День Победы вместе». Жители и гости столицы, а также Могилева, вместе с артистами исполнили строки известной и любимой всеми композиции. 

Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-6

На несколько минут страна превратилась в один хор потомков победителей. Каждый вкладывал в это исполнение свой, глубоко личный смысл. Ведь у каждой белорусской семьи своя история, связанная с Великой Отечественной войной.

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-8

Меня, честно, пробило на слезу. Мы вообще из Москвы. Так классно, что мы друг друга поддерживаем, поэтому прям очень тепло. Спасибо Минску за такой прекрасный позитивный день. 

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-10

Именно такой акции, чтобы все вместе пели «День Победы», это впервые. Конечно, эмоций масса. 

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-12

Приехали со своей семьей: и с мужем, и с ребенком. Здесь очень здорово, конечно. И прям берет за душу и за сердце.

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы-14

Финальным аккордом праздника стал грандиозный фейерверк. В 23 часа небо над Минском и областными центрами раскрасилось миллионами огней. Белорусы вновь во весь голос, объединившись, заявили: «Мы помним». Наша сила – в этой памяти, которая ковалась в тяжелых испытаниях и стала залогом мирного будущего. 

# День Победы

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