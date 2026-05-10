Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы

Белорусы в очередной раз доказали, что чтут и берегут мир, который достался нам такой высокой ценой. Во всех регионах страны прошли масштабные празднования Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи белорусов прошли в колоннах акции «Беларусь помнит», неся портреты своих героев. В Минске центром притяжения стала площадка у Дворца спорта, где развернулся масштабный праздник «Дорогами Победы!». Ровно в полдень страна погрузилась в общенациональную минуту молчания – в память о каждом третьем, не вернувшемся с той страшной войны.

Атмосферу ликующего мая 45-го создавали не только песни военных лет, но и современные ритмы – хедлайнером большого праздничного концерта в столице стал народный артист России Олег Газманов.

Но главными героями дня, по традиции, стали ветераны. В их адрес звучали искренние слова благодарности за мирное небо, за возможность жить и созидать в независимой Беларуси. В завершении творческих выступлений прошла акция «Споем День Победы вместе». Жители и гости столицы, а также Могилева, вместе с артистами исполнили строки известной и любимой всеми композиции.