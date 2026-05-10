Эталонное звучание! Как оркестр почетного караула создает главную мелодию страны
Мы – открытая, мирная и независимая страна. Этот смысл заложен в государственных символах Беларуси. Если флаг и герб – визуальная гордость страны, то гимн – музыкальное олицетворение народа. В 2002 году за современный вариант главной песни государства проголосовали тысячи белорусов. Текст и мелодия были утверждены указом Президента. Музыка Нестора Соколовского, написанная еще в середине прошлого века, получила новое прочтение благодаря поэтам Владимиру Каризне и Михасю Климковичу. До этого мелодия исполнялась только оркестром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня именно оркестровое звучание государственного гимна считается эталонным. Чаще всего во время государственных мероприятий белорусы слышат дорогую каждому мелодию в исполнении оркестра почетного караула Минской военной комендатуры. Музыканты ежедневно отрабатывают технику игры и строевые приемы.
При исполнении гимна есть особый ритуал. Так, форма оркестрантов должна быть идеально выглаженной, а на руках – неизменно белые перчатки. Особое внимание и музыкальным инструментом. Перед каждым исполнением гимна их натирают до блеска. Никакие помарки недопустимы.
Даниил Вавилов, сержант оркестра почетного караула Минской военной комендатуры:
Репетируем мы довольно-таки часто и довольно-таки много. Иногда это самостоятельное занятие, иногда это занятие с группой, ну или со всем составом оркестра. Оттачиваем постоянно, проводим время на плацу. Каждый шаг, каждый звук – все до малейших тонкостей, чтобы все прошло как по маслу.
В штате оркестра почетного караула Минской военной комендатуры – 40 музыкантов. Это духовая группа – флейты, кларнеты, трубы, тромбоны, тубы, а также ударные. Музыканты исполняют гимн во время официальных церемоний и встреч иностранных делегаций вне зависимости от погоды.
Илья Купреев, начальник оркестра почетного караула Минской военной комендатуры:
Несмотря на то что мы уже очень много времени в этом во всем «варимся», каждый раз, исполняя гимн своей страны, на наши плечи ложится большой груз ответственности. Особенно зависит от погоды. Не всегда мы летом играем, бывает и зимой. И вне зависимости от погоды, всегда должно прозвучать качественно.
Звуки государственного гимна сопровождают нас в моменты великих побед и самых важных исторических свершений, напоминая каждому: мы – белорусы, и наша сила в единстве.