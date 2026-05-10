Эталонное звучание! Как оркестр почетного караула создает главную мелодию страны

Мы – открытая, мирная и независимая страна. Этот смысл заложен в государственных символах Беларуси. Если флаг и герб – визуальная гордость страны, то гимн – музыкальное олицетворение народа. В 2002 году за современный вариант главной песни государства проголосовали тысячи белорусов. Текст и мелодия были утверждены указом Президента. Музыка Нестора Соколовского, написанная еще в середине прошлого века, получила новое прочтение благодаря поэтам Владимиру Каризне и Михасю Климковичу. До этого мелодия исполнялась только оркестром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня именно оркестровое звучание государственного гимна считается эталонным. Чаще всего во время государственных мероприятий белорусы слышат дорогую каждому мелодию в исполнении оркестра почетного караула Минской военной комендатуры. Музыканты ежедневно отрабатывают технику игры и строевые приемы. При исполнении гимна есть особый ритуал. Так, форма оркестрантов должна быть идеально выглаженной, а на руках – неизменно белые перчатки. Особое внимание и музыкальным инструментом. Перед каждым исполнением гимна их натирают до блеска. Никакие помарки недопустимы.

Даниил Вавилов, сержант оркестра почетного караула Минской военной комендатуры:

Репетируем мы довольно-таки часто и довольно-таки много. Иногда это самостоятельное занятие, иногда это занятие с группой, ну или со всем составом оркестра. Оттачиваем постоянно, проводим время на плацу. Каждый шаг, каждый звук – все до малейших тонкостей, чтобы все прошло как по маслу. В штате оркестра почетного караула Минской военной комендатуры – 40 музыкантов. Это духовая группа – флейты, кларнеты, трубы, тромбоны, тубы, а также ударные. Музыканты исполняют гимн во время официальных церемоний и встреч иностранных делегаций вне зависимости от погоды.