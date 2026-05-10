Как упаковать идеологию в развлекательном контенте? Ответил Вадим Шепет

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа» Вадим Шепет.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не всегда же идеология должна работать в лоб. Бывают моменты, это да. Но в развлекательном контенте можно тоже упаковать нашу идеологию?
Вадим Шепет, начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа»:
Можно. Это, наверное, наш такой вызов, потому что я тоже над этим долго думал и думаю. Мне кажется, что этого не хватает. Я понимаю, что молодое поколение по-другому воспринимает. Мы видим ситуацию в Иране. Там очень четко люди начали рассказывать о ситуации своему молодому поколению при помощи каких-то мультиков. Они четко рассказывают, что происходит. У нас тоже стоят вызовы, как это делать для молодого поколения. Понятно, что молодой человек не будет слушать аналитику сложную с красивыми словами, оборотами, может быть, ему это не нужно, поэтому, то что касается развлекательной составляющей, уверен, что это наш вызов.
Есть запрос на аналитику! Шепет рассказал, почему ушел в общественно-политическую тематику