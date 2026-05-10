Как упаковать идеологию в развлекательном контенте? Ответил Вадим Шепет

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник отдела по радиовещанию «Альфа Радио», главный редактор «Радио Победа» Вадим Шепет.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Не всегда же идеология должна работать в лоб. Бывают моменты, это да. Но в развлекательном контенте можно тоже упаковать нашу идеологию?