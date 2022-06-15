«Стоит обратить внимание на платье с рукавами-буфами». Какие модели в тренде летом 2022-го?

В фонтане ультрафиолета. Лето создано для платьев. Время влюблять, кружиться в комплиментах и цветах. Обзор свежих трендов начинаем с моделей на запах. Это безумно красиво и подойдет для любого типа фигуры. Магически скроет недостатки, подчеркнет талию. В сезон свадеб и торжеств королевский выход не пройдет бесследно, а с кедами и жакетом можно озарять офис.

Анна Ботян, стилист:

Одна из самых универсальных моделей платьев и в то же время самых модных – это платье-тренч или платье-жилетка. Сделает из вас супермодель. Наличие карманов будет скрывать недочеты вашей фигуры. У нас спереди есть кнопки, они акцентируют на себя внимание. Если вы хотите выглядеть стройнее, это 100 % классная модель.

Золотой Голливуд и бельевая тема в чате. Правда, любимый тренд дизайнеры обновили: добавили длинные рукава, воротники на лентах, романтичные принты. Атлас и шелк – совершенство, а в лучах солнца просто пленительно. Легкая рубашка на плечи, и морской круиз удался.

Анна Ботян:

В этом сезоне важно подчеркивать свою женственность. Обратите внимание на платья с различными деталями, например, как воротники с оборками, воланами, рукавчики утонченные. При этом такое платье лучше всего носить с грубой обувью, структурированными сумками. Мы сбалансируем женственность и повседневность.

Натуральные хрустящие ткани, как глоток морского бриза – остудит зной и наполнит лето французским ароматом ришелье. Наряду с белоснежным приветствуются яркие фруктовые оттенки и различные узоры. Модный совет – ткань самодостаточна, поэтому лучше выбрать однотонный вариант. Такое платье легко будет сочетать с гардеробчиком и создавать сногсшибательные образы.

Анна Ботян:

Стоит обратить внимание на платье с рукавами-буфами. Они скрывают ширину плеч и подойдут типам фигуры с широкими плечами. При этом за счет такой пропорции есть акцент на талии, и талия кажется всегда уже. Обратите внимание, что в этом сезоне модель миди стала немножко длиннее. Такие модели удлиняют вас, делают вас выше и стройнее.

Пожар – по-другому про горячий тренд на разрезы и вырезы не скажешь. По бокам, на спине и рукавах. Дерзко и метко. На свидание – с каблучками, для прогулок – со шлепками. Не упускайте из виду – такое платьице превратит вас в настоящую Афродиту.