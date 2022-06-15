Как выбрать качественные и стильные солнцезащитные очки? Узнали у специалиста

Солнце – важный фактор для выработки витамина D, дефицит которого наблюдается у большинства жителей нашей страны. Однако переизбыток ультрафиолета чреват необратимыми последствиями: фотостарением, слепотой и даже онкологией. Разбираемся, почему излучение опасно и как себя защитить.

Татьяна Шаповалова, врач-офтальмолог:

С каждым годом агрессивность ультрафиолетового излучения увеличивается. Это излучение невидимое, но оно оказывает глубоко повреждающее действие. Причем на все структуры глаза: начиная с век, глазной поверхности, хрусталика, заканчивая сетчаткой.

Избыток солнечного излучения может привести к фотоконъюнктивиту, фотокератиту и острым фотопотерям сетчатки. Предупредить процесс повреждения зрения возможно, если использовать солнцезащитные очки. Однако есть нюанс – они должны быть только из оптики. Очки, приобретенные в специализированных магазинах, точно защитят глаза от вредоносного ультрафиолета. Дело в том, что при использовании тонированных или очков без гарантии, глаз находится в темноте, зрачок расширяется, и отсутствие фильтров не задерживает попадание ультрафиолета вглубь сетчатки.

Татьяна Шаповалова:

UV-фильтры, которые обеспечивают солнцезащитные очки, полностью защищают от вредоносного ультрафиолета. Но очки должны быть гарантированы.

Гарантию безопасности и защиты дает оптика. Кроме того, там же специалисты знают, какие оправы и цвета в тренде в этом сезоне. Один из молодежных трендов – очки в футуристическом стиле, массивные, яркие и заметные. К примеру, острый кошачий глаз, нарочито узкие прямоугольники, шахматные и кислотные расцветки.

Ирина Смоляк, оптик-консультант:

Моден пластик, металлические оправы, цветные – с цветными линзами, в том числе розовыми, голубыми. Зеркало в этом году уже не так актуально. Надо учитывать, чтобы женщина выглядела элегантно и одновременно стильно. Линза не должна быть очень темная, чтобы мы акцентировали не на очках, а на образе самой женщины.