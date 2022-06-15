Что отмечают 15 июня? Рассказываем о самых интересных событиях в истории

Всемирный день ветра

15 июня отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить множество проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. А уже через два года он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. Каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно. Например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев или заняться виндсерфингом, используя для этого бесплатную и мощную энергию ветра. Всемирный день осведомленности о жестоком обращении с пожилыми людьми

15 июня Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день осведомленности о жестоком обращении с пожилыми людьми. Исследования показали, что жестокое обращение с пожилыми, отсутствие заботы, насилие и эксплуатация являются одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди старшего возраста во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 5 % пожилых страдают от тех или иных форм жестокого обращения, причем значительная часть из них не регистрируется. Старики должны быть защищены и уважаемы во всем мире. Не требуется повод, чтобы позвонить своим бабушкам и дедушкам и узнать, не нужно ли им чем-то помочь. 15 июня – день рождения поэта Константина Бальмонта

155 лет назад, 15 июня 1867 года, родился поэт и переводчик Константин Бальмонт. В начале XX века его имя знала вся читающая Россия. «То было время, когда над русской поэзией восходило солнце поэзии Бальмонта», – писал об эпохе 1900-х Валерий Брюсов. По словам Николая Гумилева, Бальмонт «открыл для читателя сокровищницу мировой поэзии». Поэзия Бальмонта, в отличие от большинства коллег-символистов, оптимистична, светла, далека от мистики и прочих тревожащих душу настроений, которыми было пронизано творчество современников. 15 июня 1667 года впервые успешно провели переливание крови человеку

Первое в истории успешное переливание крови человеку было проведено 15 июня 1667 года. Во Франции страдающему лихорадкой 16-летнему юноше придворный профессор врач Людовика XIV Жан-Батист Дени влил 250 миллилитров крови ягненка, после чего больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя. Последующие попытки повторить успех Дени нередко приводили к трагическим последствиям, и переливание крови во Франции было запрещено. Однако мысль спасти умирающего вливанием ему крови здорового человека с тех пор не оставляла врачей. Проводить процедуру без смертельных осложнений стало возможным только в XX веке, после открытия групп крови в 1901 году и резус-фактора в 1940-м. Международный день прогулки