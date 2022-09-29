«Я очень люблю детей». Белоруска рассказала, как с 15 лет работает няней
Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Карина, как вы пришли в профессию? Почему выбрали именно это?
Карина Вей, няня, блогер:
Я очень люблю детей. Я с детства сидела с детьми, где-то с 12 лет. В 15 лет я поняла, что хочу связать свою жизнь с работой с детьми. В 15 лет я начала карьеру няни. Начала искать семьи на сайтах, во «ВКонтакте», Instagram. Начали находиться семьи, я приходила к ним, работала. Так, я уже семь лет работаю няней.
Ольга Шерснева:
Ничего себе.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вообще получается у вас находить доверительное отношение с чужим ребенком, сразу ли получается выстроить контакт?
Карина Вей:
На самом деле в моей практике было около 30 семей и всего лишь 2-3 семьи, где ребенок был настроен против няни. В основном, это дети 5 лет, когда у них уже, скажем так, мозг очень хорошо работает. Они смотрят на чужих людей, и у них есть свое я, свои требования. К ним нужно очень постараться найти подход, что бывает иногда нелегко.
Ольга Шерснева:
У вас получилось или нет?
Карина Вей:
Была одна семья, когда у меня не получилось. Я не продолжила там работать, потому что мне было сложно.
Юлия Самусенко:
Доверяют ли вам детей родители?
Карина Вей:
Да. Возможно, на этапе знакомства по телефону или в интернете бывают сомнения у родителей. Потому что 20 лет, девушка молодая, может быть, неопытная, все дела. Но по факту, когда мы встречаемся, они уже говорят, что мы берем вас и другая нам уже не нужна. По факту работы, потом через месяца 2-3, я слышу такие фразы: «Как хорошо, что мы нашли тебя и не взяли другую няню».
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