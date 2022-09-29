«Я очень люблю детей». Белоруска рассказала, как с 15 лет работает няней

Современный ритм жизни диктует свои условия. Сегодня за нас готовы сделать любую рутинную работу – няня поиграет с детьми, муж на час прибьет полки в квартире, а сотрудники клининговой компании уберут дом. О том, лень ли это или все же стремление к комфорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Карина, как вы пришли в профессию? Почему выбрали именно это?

Карина Вей, няня, блогер:

Я очень люблю детей. Я с детства сидела с детьми, где-то с 12 лет. В 15 лет я поняла, что хочу связать свою жизнь с работой с детьми. В 15 лет я начала карьеру няни. Начала искать семьи на сайтах, во «ВКонтакте», Instagram. Начали находиться семьи, я приходила к ним, работала. Так, я уже семь лет работаю няней. Ольга Шерснева:

Ничего себе. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вообще получается у вас находить доверительное отношение с чужим ребенком, сразу ли получается выстроить контакт? Карина Вей:

На самом деле в моей практике было около 30 семей и всего лишь 2-3 семьи, где ребенок был настроен против няни. В основном, это дети 5 лет, когда у них уже, скажем так, мозг очень хорошо работает. Они смотрят на чужих людей, и у них есть свое я, свои требования. К ним нужно очень постараться найти подход, что бывает иногда нелегко.