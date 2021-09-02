Приходят ли в ЗАГС в джинсах, футболках и даже без свидетелей? Начальник минского ЗАГСа рассказала о необычных случаях

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Наталья Николаевна, вы столько лет проработали в ЗАГСе. Вы помните период, когда модным было приходить в ЗАГС в джинсах, футболках, только со свидетелями и с минимумом гостей?

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Наталья Баранова, начальник Московского ЗАГСа с 1984 по 2010 годы, заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь:

Всегда, да каждый день, да и сейчас. Ведь есть же разные варианты проведения. Есть регистрации – те, которые желают в кабинете – пожалуйста, можно даже без свидетелей – пожалуйста, приходите.

Наталья Надольская:

Можно даже без свидетелей?

Наталья Баранова:

Бывает такое, иногда бывают такие случаи. Но если ты пришел, не будем какие-то условности, какие-то жесткие рамки выдумывать свои. Нет. В чем удобно, пришел, в кабинете расписался, ушел. А где-нибудь на церемонии, конечно, если бы меня спросили, это не то чтобы нонсенс, мне кажется, это недопустимо в такой день. Это значит неуважение.