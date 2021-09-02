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Приходят ли в ЗАГС в джинсах, футболках и даже без свидетелей? Начальник минского ЗАГСа рассказала о необычных случаях

02 сентября 2021 19:11
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Наталья Николаевна, вы столько лет проработали в ЗАГСе. Вы помните период, когда модным было приходить в ЗАГС в джинсах, футболках, только со свидетелями и с минимумом гостей?

Приходят ли в ЗАГС в джинсах, футболках и даже без свидетелей? Начальник минского ЗАГСа рассказала о необычных случаях-1

Наталья Баранова, начальник Московского ЗАГСа с 1984 по 2010 годы, заслуженный сотрудник юстиции Республики Беларусь:
Всегда, да каждый день, да и сейчас. Ведь есть же разные варианты проведения. Есть регистрации – те, которые желают в кабинете – пожалуйста, можно даже без свидетелей – пожалуйста, приходите.

Наталья Надольская:
Можно даже без свидетелей?

Наталья Баранова:
Бывает такое, иногда бывают такие случаи. Но если ты пришел, не будем какие-то условности, какие-то жесткие рамки выдумывать свои. Нет. В чем удобно, пришел, в кабинете расписался, ушел. А где-нибудь на церемонии, конечно, если бы меня спросили, это не то чтобы нонсенс, мне кажется, это недопустимо в такой день. Это значит неуважение.

Приходят ли в ЗАГС в джинсах, футболках и даже без свидетелей? Начальник минского ЗАГСа рассказала о необычных случаях-4

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
И такое отношение будет к этому браку, да?

Наталья Баранова:
Такое и будет.

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# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Наталья Баранова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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