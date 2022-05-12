«Приходит, когда у бабушки пенсия». Почему дети отбирают последнюю копейку и что может к этому привести?

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На самом деле, отношения между родителями и детьми регулируются Кодексом о браке и семье. Дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. В большинстве случаев они делают это добровольно – заботятся об их здоровье, помогают вести домашнее хозяйство или участвуют в приобретении имущества. Однако иногда возникают ситуации, когда решить проблему можно только через суд.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это, как правило, какие-то вопиющие действительно ситуации, когда дети забирают пенсии, зарплату. Что приводит к такой недобросовестности, вообще бессознательности со стороны детей?
Ольга Анушкина, психолог:
На самом деле, чаще всего те ситуации, о которых мы говорим – это люди, которые, как бы это покрасивее сказать, с достаточно низким уровнем образования и социальной культуры. То есть люди, которые, в общем-то, принимают как некоторое кредо жизни, что им все должны.
Алеся Лакина:
То есть их залюбили?
Ольга Анушкина:
Нет, не обязательно. Это могут быть люди, которые обладают некоторыми зависимостями и низким социально-культурным уровнем. Когда понимание, как все устроено на самом деле, очень сниженное. То есть нет достаточно большого понимания, как устроен этот мир. Есть понимание, что мне должны и все.
Алеся Лакина:
Потому что все на блюдечке преподносилось?
Ольга Анушкина:
Блюдечко бывает разное. У нас в стране малообеспеченные семьи всегда получают поддержку. Тем самым, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, они получают информацию о том, чем меньше у тебя денег, чем хуже ты живешь – тем больше у тебя помощи. Тем самым воспитывается инфантильность, которая предполагает, что чем больше ты опускаешься – тем больше помощи. Так и с этими детьми, которые выросли. Если они живут и понимают, что, в общем-то, совсем помереть их родителям никто не даст. Социальные службы должны это делать, а не я или кто-то еще. Это место глубокой инфантильности и на самом деле низкой культуры, образования.
Татьяна Савчик:
Анна, вы как думаете, как себя от таких ситуаций ограждать с позиции матери?
Анна Федотикова, пенсионерка:
С позиции матери в такой ситуации очень сложно. У тебя взрослый ребенок, который просит, вымогает деньги. У нас, допустим, соседи такие. Он же приходит, когда у бабушки пенсия, и начинает забирать эту пенсию.
Алеся Лакина:
Может быть, это из-за того, что какие-то отношения между родителями и детьми не очень хорошие?
Ольга Анушкина:
Конечно, если отношения были плохими.
Алеся Лакина:
Месть?
Ольга Анушкина:
И месть тоже в том числе. Если конфликт между родителями и детьми не решен годами, то есть люди друг на друга орут, бьют и так далее. То есть когда в семье есть атмосфера насилия со стороны родителей к детям, то ожидать то, что дети будут по-другому относится к родителям, очень сложно.
Татьяна Савчик:
Если бы мы выделили основные причины, которые могут приводить к таким случаям, то какие они?
Ольга Анушкина:
Насилие в семье однозначно, низкий социокультурный уровень – это в обязательном порядке. Это чаще всего семьи – отклоняющееся поведения, где есть зависимости. Выходцы из этих семей не всегда, но частично подвержены каким-то отклоняющимся схемам поведения. Потому что они жили в этом, для них это норма. То есть у них есть, как и у других людей, нормальный кусок жизни. Но тем не менее, попадая в подобные ситуации, они могут себя вести так же, как те близкие люди, которые обращались с ними. Достаточно небольшой процент людей, которые выросли в семьях с высоким уровнем насилия или психических заболеваний, зависимостей каких-то, сильно выбились в люди и совсем стали другими. Если у них есть многие годы терапии – возможно, да. Но этот хвост обычно имеет влияние. Это не стопроцентное влияние, есть, что все хорошо. Но однозначно, что в случае плохого расклада, человек может пойти по привычному пути, к сожалению.
Татьяна Савчик:
Анна, вы рассказываете про свою соседку. В данном случае, как сама бабушка-пенсионерка реагирует на поведение своего же ребенка? То есть она его по-прежнему оправдывает?
Анна Федотикова:
Оправдывает и любит. Я не понимаю ее. Оправдывает, любит и все ему помогает. И все отдает ему.
Алеся Лакина:
Безусловная любовь?
Анна Федотикова:
Да. А потом соседи начинают помогать бабушке.
Ольга Анушкина:
Это замкнутый круг, сбой системы.
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