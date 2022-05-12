«Приходит, когда у бабушки пенсия». Почему дети отбирают последнюю копейку и что может к этому привести?

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На самом деле, отношения между родителями и детьми регулируются Кодексом о браке и семье. Дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. В большинстве случаев они делают это добровольно – заботятся об их здоровье, помогают вести домашнее хозяйство или участвуют в приобретении имущества. Однако иногда возникают ситуации, когда решить проблему можно только через суд. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это, как правило, какие-то вопиющие действительно ситуации, когда дети забирают пенсии, зарплату. Что приводит к такой недобросовестности, вообще бессознательности со стороны детей?

Ольга Анушкина, психолог:

На самом деле, чаще всего те ситуации, о которых мы говорим – это люди, которые, как бы это покрасивее сказать, с достаточно низким уровнем образования и социальной культуры. То есть люди, которые, в общем-то, принимают как некоторое кредо жизни, что им все должны. Алеся Лакина:

То есть их залюбили? Ольга Анушкина:

Нет, не обязательно. Это могут быть люди, которые обладают некоторыми зависимостями и низким социально-культурным уровнем. Когда понимание, как все устроено на самом деле, очень сниженное. То есть нет достаточно большого понимания, как устроен этот мир. Есть понимание, что мне должны и все.

Алеся Лакина:

Потому что все на блюдечке преподносилось? Ольга Анушкина:

Блюдечко бывает разное. У нас в стране малообеспеченные семьи всегда получают поддержку. Тем самым, с одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, они получают информацию о том, чем меньше у тебя денег, чем хуже ты живешь – тем больше у тебя помощи. Тем самым воспитывается инфантильность, которая предполагает, что чем больше ты опускаешься – тем больше помощи. Так и с этими детьми, которые выросли. Если они живут и понимают, что, в общем-то, совсем помереть их родителям никто не даст. Социальные службы должны это делать, а не я или кто-то еще. Это место глубокой инфантильности и на самом деле низкой культуры, образования. Татьяна Савчик:

Анна, вы как думаете, как себя от таких ситуаций ограждать с позиции матери?

Анна Федотикова, пенсионерка:

С позиции матери в такой ситуации очень сложно. У тебя взрослый ребенок, который просит, вымогает деньги. У нас, допустим, соседи такие. Он же приходит, когда у бабушки пенсия, и начинает забирать эту пенсию. Алеся Лакина:

Может быть, это из-за того, что какие-то отношения между родителями и детьми не очень хорошие? Ольга Анушкина:

Конечно, если отношения были плохими. Алеся Лакина:

Месть? Ольга Анушкина:

И месть тоже в том числе. Если конфликт между родителями и детьми не решен годами, то есть люди друг на друга орут, бьют и так далее. То есть когда в семье есть атмосфера насилия со стороны родителей к детям, то ожидать то, что дети будут по-другому относится к родителям, очень сложно.