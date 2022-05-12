Николай Карпенков на церемонии прощания с военнослужащими: на гражданку ушли одни из лучших солдат

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Начало у всех тяжелое, когда приходят, начинают служить, трудности – их надо стойко переносить. Но все становятся крепкими, сильными, закаленными. С каждым днем своей службы парни все больше и больше стараются. Подходя, они стараются еще больше. Есть у нас такая форма поощрения: всех собирать, благодарить за службу и вручать благодарность, которая является своего рода рекомендацией для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел. Она очень ценится.