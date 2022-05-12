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Николай Карпенков на церемонии прощания с военнослужащими: на гражданку ушли одни из лучших солдат

12 мая 2022 18:32
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Новости Беларуси. В торжественной обстановке и с ценными подарками. Армейский строй покинули 57 лучших военнослужащих внутренних войск. По традиции в ходе церемонии увольнения в запас командующий вручил благодарственные письма отличившимся солдатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Николай Карпенков на церемонии прощания с военнослужащими: на гражданку ушли одни из лучших солдат-1

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:  
Начало у всех тяжелое, когда приходят, начинают служить, трудности – их надо стойко переносить. Но все становятся крепкими, сильными, закаленными. С каждым днем своей службы парни все больше и больше стараются. Подходя, они стараются еще больше. Есть у нас такая форма поощрения: всех собирать, благодарить за службу и вручать благодарность, которая является своего рода рекомендацией для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел. Она очень ценится.  

Николай Карпенков на церемонии прощания с военнослужащими: на гражданку ушли одни из лучших солдат-4

Окончательно расстаться с армией готовы не все. Подавляющее большинство бойцов решили остаться на контрактную службу. По оценке командования, во внутренних войсках давно сложился сильный, мужественный и крепкий коллектив. Военнослужащие всегда готовы защищать свою Родину.  

# Армия Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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