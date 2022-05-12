«Посмотрите на эти священные кадры, на эти руки, искалеченные войной». Белорусский патриотизм через фото

Новости Беларуси. Больше творчества на страницах изданий. В Минске наградили лауреатов фотофестиваля, посвященного Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снимки прислали более 50 редакций со всей Беларуси. Всего было заявлено порядка 400 работ. Сегодня на экспозиции в Палате представителей находятся самые эмоциональные и сильные фотокартины.

Целью проекта было увидеть страну через объективы региональных фотокорреспондентов, а также познакомиться с духом малой родины. Все это для того, чтобы понять, какой он – собирательный образ белорусского патриотизма.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы здесь увидели и кадры автопробегов, патриотизм людей на поле, когда молодая семья, только что создавшаяся, медовый месяц (это в Шкловском районе) проводит на поле комбайна. Посмотрите, как сегодня звучит тема исторической памяти. Вы посмотрите на эти священные кадры, на эти руки, искалеченные войной, которые держат медали. Посмотрите на преемственность поколений, когда поклоняется в мемориальном комплексе «Пески» в Полоцком районе ветеран Великой Отечественной войны. А уже рядом, на Минщине, мы видим воина-афганца, который точно так же прислонился к этому обелиску, и скорбное его сердце вспоминает эти дни.