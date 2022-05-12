«Ребёнок должен понимать, откуда и как берутся деньги». С какого возраста развивать финансовую грамотность у детей?

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С какого возраста стоит разговаривать про финансы с детьми?

Ольга Анушкина, психолог:

Когда совсем маленькие дети, то есть еще дошкольное образование идет, то у нас прекрасные игры в магазин, которые на самом деле помогают детям ввести понятие денег. Как, откуда они берутся и вообще что происходит – сдача и так далее. Есть прекраснейшие на самом деле образовательные мультфильмы, «Смешарики. Азбука финансовой грамотности» те же. Там все подробненько расписывается. Все, что нужно родителям – это поговорить о том, как это устроено в конкретной семье. Дети в состоянии понять. То есть если мы будем давать деньги на карманные расходы, начиная с младшей школы, то у детей формируется на самом деле понимание того, как этими деньгами распоряжаться. Если у них стабильная сумма каждую неделю и она не становится больше или меньше, родители про это не забывают. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Опять, есть некоторые ограничения, которые ты регулируешь, правильно?

Ольга Анушкина:

Конечно. Я не очень понимаю ограничения, если, допустим, ребенок провинился, ему не дать денег – то это плохое ограничение. Потому что оно ведет к тому, что финансы очень сильно завязаны на хочу-не хочу ребенка и хочу-не хочу родителя. Финансы должны быть все-таки отделены от этого момента, потому что мы формируем финансовую грамотность. Финансовая грамотность – это про то, как я распоряжаюсь деньгами. Они должны быть в устойчивом каком-то формате появления у ребенка для того, чтобы он мог планировать. Если он не может их планировать, то тогда такие карманные расходы не имеют под собой никакого обучающего эффекта. Татьяна Савчик:

А если потратил не на ссобойку, не на то, на что нужно было? Ольга Анушкина:

Окей, останется без еды.