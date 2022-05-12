«Ребёнок должен понимать, откуда и как берутся деньги». С какого возраста развивать финансовую грамотность у детей?
Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С какого возраста стоит разговаривать про финансы с детьми?
Ольга Анушкина, психолог:
Когда совсем маленькие дети, то есть еще дошкольное образование идет, то у нас прекрасные игры в магазин, которые на самом деле помогают детям ввести понятие денег. Как, откуда они берутся и вообще что происходит – сдача и так далее. Есть прекраснейшие на самом деле образовательные мультфильмы, «Смешарики. Азбука финансовой грамотности» те же. Там все подробненько расписывается. Все, что нужно родителям – это поговорить о том, как это устроено в конкретной семье. Дети в состоянии понять.
То есть если мы будем давать деньги на карманные расходы, начиная с младшей школы, то у детей формируется на самом деле понимание того, как этими деньгами распоряжаться. Если у них стабильная сумма каждую неделю и она не становится больше или меньше, родители про это не забывают.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Опять, есть некоторые ограничения, которые ты регулируешь, правильно?
Ольга Анушкина:
Конечно. Я не очень понимаю ограничения, если, допустим, ребенок провинился, ему не дать денег – то это плохое ограничение. Потому что оно ведет к тому, что финансы очень сильно завязаны на хочу-не хочу ребенка и хочу-не хочу родителя. Финансы должны быть все-таки отделены от этого момента, потому что мы формируем финансовую грамотность. Финансовая грамотность – это про то, как я распоряжаюсь деньгами. Они должны быть в устойчивом каком-то формате появления у ребенка для того, чтобы он мог планировать. Если он не может их планировать, то тогда такие карманные расходы не имеют под собой никакого обучающего эффекта.
Татьяна Савчик:
А если потратил не на ссобойку, не на то, на что нужно было?
Ольга Анушкина:
Окей, останется без еды.
Татьяна Савчик:
Как грамотно выстраивать этот диалог и с какого возраста со своим ребенком, чтобы финансовая грамотность в дальнейшем как-то помогала ему?
Ольга Анушкина:
На мой взгляд, нужно выстраивать диалог постепенно, начиная с самого маленького возраста рассказывать что, откуда и как берется.
Татьяна Савчик:
С самого маленького – все-таки уточните.
Ольга Анушкина:
Маленький возраст – это, как я уже говорила, дошкольное воспитание. То есть на самом деле сейчас много образовательных программ таких – мультфильмы. Можно, опираясь на этот мультфильм, говорить и показывать, как все устроено конкретно в нашей семье. Дальше, допустим, планирование расходов – покупки какие-то, те же игрушки и все остальное. То есть ребенок должен понимать откуда и как берутся деньги. Есть статьи расхода, куда расходуется зарплата, которую получают родители. Если родители работают на себя, то тоже должен понять ребенок, как родители зарабатывают деньги.
Ты уже должен зарабатывать свои деньги. Как сказать взрослому ребенку, что пора вкладываться в семейный бюджет – подробнее здесь.