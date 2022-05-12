«С девочками масло продавали». Вот как молодёжь могла заработать в 90-е

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У вас есть дочь. Ваша дочь не знает, что такое финансовые проблемы?

Анна Федотикова, пенсионерка:

Она не знала, что такое финансовые проблемы, когда жила с нами. Муж военный, переезжали: городок один, второй. Она восемь школ сменила – такое обучение. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

С одной стороны, при такой жизни ребенку было очень сложно где-то адаптироваться и найти себя? Анна Федотикова:

Да, очень сложно. Ей уже 44 года, будет в этом году 45. Такая взрослая у меня дочь. Татьяна Савчик:

Глядя на вас, даже не подумаешь, что у вас такая взрослая дочка. Анна Федотикова:

Благодарю. Она идет, поступает в институт политехнический, теперь это академия, и начинает немножечко подрабатывать. Алеся Лакина:

Сама, несмотря на то, что жила, ни в чем не нуждалась? Анна Федотикова:

Понимаете, время-то тяжелое – 90-е годы.

Татьяна Савчик:

Это продиктовано тем, что все-таки была необходимость? Анна Федотикова:

Да, была необходимость. Куда-то пойти с девочками, мальчиками. Группа была – больше мальчиков. Они с девочками масло продавали. Алеся Лакина:

Не порывалась ли она на свои прогулки просить у вас? Анна Федотикова:

Нет. С одеждой я ей помогала – что-то нарядное купить. Это да. Она очень быстро вышла замуж, и они отделились. Но полностью мы обеспечение взяли на внука. Татьяна Савчик:

То есть там все сложилось благополучно? Анна Федотикова:

Да. Татьяна Савчик:

Передали кровиночку в другие руки. Анна Федотикова:

23 года будет.