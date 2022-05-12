«С девочками масло продавали». Вот как молодёжь могла заработать в 90-е
Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У вас есть дочь. Ваша дочь не знает, что такое финансовые проблемы?
Анна Федотикова, пенсионерка:
Она не знала, что такое финансовые проблемы, когда жила с нами. Муж военный, переезжали: городок один, второй. Она восемь школ сменила – такое обучение.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
С одной стороны, при такой жизни ребенку было очень сложно где-то адаптироваться и найти себя?
Анна Федотикова:
Да, очень сложно. Ей уже 44 года, будет в этом году 45. Такая взрослая у меня дочь.
Татьяна Савчик:
Глядя на вас, даже не подумаешь, что у вас такая взрослая дочка.
Анна Федотикова:
Благодарю. Она идет, поступает в институт политехнический, теперь это академия, и начинает немножечко подрабатывать.
Алеся Лакина:
Сама, несмотря на то, что жила, ни в чем не нуждалась?
Анна Федотикова:
Понимаете, время-то тяжелое – 90-е годы.
Татьяна Савчик:
Это продиктовано тем, что все-таки была необходимость?
Анна Федотикова:
Да, была необходимость. Куда-то пойти с девочками, мальчиками. Группа была – больше мальчиков. Они с девочками масло продавали.
Алеся Лакина:
Не порывалась ли она на свои прогулки просить у вас?
Анна Федотикова:
Нет. С одеждой я ей помогала – что-то нарядное купить. Это да. Она очень быстро вышла замуж, и они отделились. Но полностью мы обеспечение взяли на внука.
Татьяна Савчик:
То есть там все сложилось благополучно?
Анна Федотикова:
Да.
Татьяна Савчик:
Передали кровиночку в другие руки.
Анна Федотикова:
23 года будет.
Ирина Ждан, мама взрослого сына:
И до сих пор ему помогаете?
Анна Федотикова:
Нет, внук, наоборот, помогает.
Алеся Лакина:
Как у вас сейчас отношения с дочерью складываются?
Анна Федотикова:
Наверное, как не мама с дочерью, а как две подруги. Она мне доверяет очень много секретов и у меня спрашивает. Очень много я ей, наверное, помогаю решать вопросы бытовые какие-то. Подсказываю, как с мужем.
Алеся Лакина:
Анна, это прекрасный исход, благоприятный, я бы сказала.
Анна Федотикова:
Очень.
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