«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?

Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Метелица, руководитель женского клуба:

Я поведаю о своей истории. Сегодня моей дочери уже 30 лет. У нее свои малыши, которых обучает она финансовой грамотности. Самое приятное я заметила со стороны – когда прихожу к ним в гости, дети не бегут, как обычно: «А что ты нам принесла?» – распаковывают или в сумку лезут. У нас такого нет. Они рады, в принципе, моему приходу. Рады, что пришла бабушка сама. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это дорогого стоит. Светлана Метелица:

Да. Никогда не спрашивают, что принесла. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Опять-таки, наверняка, это было позаимствовано из вашей семьи? Светлана Метелица:

Я думаю, наверное, да. Более того, когда в магазин они приходят, отец им говорит: «Вы можете взять одну игрушку, любую на выбор». Они ходят, осмысленно выбирают, несколько раз рассматривают. Алеся Лакина:

Цена имеет значение в этом?

Светлана Метелица:

Да. Наш первый рубль был заработан моей дочерью случайно. Нам подарили хомячка – хорошенький, пушистый. Через какое-то время появились – был уже с малышами хомячок. Надо было их куда-то реализовать. Я посоветовала ребенку своему отнести в магазин «Природа» на проспекте. Когда она туда отнесла, естественно, это было материальное вознаграждение. Там за это деньги тогда в 90-х давали. Они быстренько с подружкой решили приобрести второго хомячка. Татьяна Савчик:

Организовать уже бизнес. Светлана Метелица:

Не получилось это. Начало ее первое – был заработанный рубль. А когда она уже была студенткой вуза, в какой-то момент сказала: «Родители, мне надоело у вас просить деньги, какие-то мелочи. Я иду работать». Она училась и работала официантом. При этом я приходила с подружками, садилась за тот столик, я знала, который она обслуживает, и компенсировала, давала чаевые приличные. Татьяна Савчик:

Поддерживали даже так? Светлана Метелица:

Поддерживала.

Татьяна Савчик:

На ваш взгляд, после школы не рановато ли окунать во взрослую жизнь так ребенка? Светлана Метелица:

Думаю, не рановато. Ведь предназначение родителей – это научить ребенка жить самостоятельно. Когда-то нас может не быть рядом. Я, например, спокойна и уверена, что ребенок сможет жить без меня и не пропадет. Алеся Лакина:

Как вы учили жить самостоятельно? Может быть, какие-то беседы? С какого возраста, Светлана, интересует? Светлана Метелица:

Конечно, были беседы с, наверное, дошкольниками до трех лет. Все время определяли и говорили, откуда вещи берутся. Как заработать, кто работает. Ее учеба – это ее вклад.