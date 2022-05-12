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«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?

12 мая 2022 18:36
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Дать финансовую поддержку своему ребенку на пути его взросления – обязанность родителей. О том, нужно ли содержать взрослых детей и как правильно приучать свое чадо работать с ранних лет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?-1

Светлана Метелица, руководитель женского клуба:
Я поведаю о своей истории. Сегодня моей дочери уже 30 лет. У нее свои малыши, которых обучает она финансовой грамотности. Самое приятное я заметила со стороны – когда прихожу к ним в гости, дети не бегут, как обычно: «А что ты нам принесла?» – распаковывают или в сумку лезут. У нас такого нет. Они рады, в принципе, моему приходу. Рады, что пришла бабушка сама.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это дорогого стоит.

Светлана Метелица:
Да. Никогда не спрашивают, что принесла.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Опять-таки, наверняка, это было позаимствовано из вашей семьи?

Светлана Метелица:
Я думаю, наверное, да. Более того, когда в магазин они приходят, отец им говорит: «Вы можете взять одну игрушку, любую на выбор». Они ходят, осмысленно выбирают, несколько раз рассматривают.

Алеся Лакина:
Цена имеет значение в этом?

«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?-3

Светлана Метелица:
Да. Наш первый рубль был заработан моей дочерью случайно. Нам подарили хомячка – хорошенький, пушистый. Через какое-то время появились – был уже с малышами хомячок. Надо было их куда-то реализовать. Я посоветовала ребенку своему отнести в магазин «Природа» на проспекте. Когда она туда отнесла, естественно, это было материальное вознаграждение. Там за это деньги тогда в 90-х давали. Они быстренько с подружкой решили приобрести второго хомячка.

Татьяна Савчик:
Организовать уже бизнес.

Светлана Метелица:
Не получилось это. Начало ее первое – был заработанный рубль. А когда она уже была студенткой вуза, в какой-то момент сказала: «Родители, мне надоело у вас просить деньги, какие-то мелочи. Я иду работать». Она училась и работала официантом. При этом я приходила с подружками, садилась за тот столик, я знала, который она обслуживает, и компенсировала, давала чаевые приличные.

Татьяна Савчик:
Поддерживали даже так?

Светлана Метелица:
Поддерживала.

«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?-5

Татьяна Савчик:
На ваш взгляд, после школы не рановато ли окунать во взрослую жизнь так ребенка?

Светлана Метелица:
Думаю, не рановато. Ведь предназначение родителей – это научить ребенка жить самостоятельно. Когда-то нас может не быть рядом. Я, например, спокойна и уверена, что ребенок сможет жить без меня и не пропадет.

Алеся Лакина:
Как вы учили жить самостоятельно? Может быть, какие-то беседы? С какого возраста, Светлана, интересует?

Светлана Метелица:
Конечно, были беседы с, наверное, дошкольниками до трех лет. Все время определяли и говорили, откуда вещи берутся. Как заработать, кто работает. Ее учеба – это ее вклад.

«Надо было их куда-то реализовать». Как девочка заработала свой первый рубль на хомячках и почему это было неожиданно?-7

Алеся Лакина:
Не учили выйти удачно замуж?

Светлана Метелица:
Не учила. Но получилось, что она удачно вышла замуж. Сегодня наши дети помогают бабушкам, которые даже прабабушки.

Татьяна Савчик:
То есть не только вам, но еще и бабушкам?

Светлана Метелица:
Да, оплачивают сиделку.

Алеся Лакина:
А не бывает такого, что дочка позвонила и сказала: «Мы планируем купить машину. Мама, не хватает, выручай».

Светлана Метелица:
Нет, они мне добавляли, чтобы купить машину.

Алеся Лакина:
То есть не просят?

Светлана Метелица:
Такого не было.

«С девочками масло продавали». Вот как молодежь могла заработать в 90-е – подробнее здесь.

# Дети и родители # Алеся Лакина # Татьяна Савчик

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