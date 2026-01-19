Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой

Целебные свойства воды в святой день. Крещение Господне или Богоявление отмечают православные верующие. Это один из 12 главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане вспоминают библейский сюжет крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Традицией этого дня является Великое освящение воды. Она, после проведения чина, называется агиасма, что в переводе с греческого – Великая Святыня. Считается, что такая вода обрела божественную благодать и первозданную чистоту. Потому в храмы нескончаемым потоком идут люди – помолиться и набрать крещенской воды. Ее раздают бесплатно, но придется отстоять очередь. Для тех, кто торопиться, предусмотрена продажа уже наполненных бутылок в церковных лавках. Освященную воду верующие берут домой для праздничного стола и хранят в течение года, используя для питья и окропления жилища.

Свентим квартиру, дачу, чтобы все было хорошо, чтобы Господь сохранял нас, семьи.

У меня еще прабабушка приучила, и мы каждый год с прабабушкой ходили. Для нас это такой праздник. И каждое утро у нас начинается со святой воды.

Православная церковь подчеркивает, что самое главное в день Крещения Господня – посещение храма с чистыми помыслами и открытой душой. Ведь святая вода помогает людям по их вере.