Прямой эфир

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой

19 января 2026 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Целебные свойства воды в святой день. Крещение Господне или Богоявление отмечают православные верующие. Это один из 12 главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой-2

Прихожане вспоминают библейский сюжет крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Традицией этого дня является Великое освящение воды. Она, после проведения чина, называется агиасма, что в переводе с греческого – Великая Святыня. Считается, что такая вода обрела божественную благодать и первозданную чистоту. Потому в храмы нескончаемым потоком идут люди – помолиться и набрать крещенской воды. Ее раздают бесплатно, но придется отстоять очередь. Для тех, кто торопиться, предусмотрена продажа уже наполненных бутылок в церковных лавках. Освященную воду верующие берут домой для праздничного стола и хранят в течение года, используя для питья и окропления жилища. 

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой-4

Вода крещенская – это Божья благодать, освещается Святым Духом.

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой-6

Свентим квартиру, дачу, чтобы все было хорошо, чтобы Господь сохранял нас, семьи. 

Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой-8

У меня еще прабабушка приучила, и мы каждый год с прабабушкой ходили. Для нас это такой праздник. И каждое утро у нас начинается со святой воды.

Православная церковь подчеркивает, что самое главное в день Крещения Господня – посещение храма с чистыми помыслами и открытой душой. Ведь святая вода помогает людям по их вере.

# Православные в Беларуси # Церковные праздники

Другие новости рубрики

Все новости
Нового руководителя представили коллективу Национального агентства по туризму
19 января 2026 11:23

Нового руководителя представили коллективу Национального агентства по туризму

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?
19 января 2026 11:04

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

Мы хотим быть мостом между Востоком и Западом! Лукашенко про партнёрские отношения с ЕС
19 января 2026 10:57

Мы хотим быть мостом между Востоком и Западом! Лукашенко про партнёрские отношения с ЕС