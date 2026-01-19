Мы хотим быть мостом между Востоком и Западом! Лукашенко про партнёрские отношения с ЕС

Беларусь и Кировская область намерены удвоить товарооборот. На это ориентирует Президент. Александр Лукашенко сегодня, 19 января, провел встречу с губернатором российского региона. Александр Соколов в данной должности дважды посещал нашу страну. Программа нынешнего визита насыщенная. Уже состоялись переговоры с руководителем Министерства энергетики Беларуси, запланировано посещение ряда предприятий, в том числе в западных областях нашей страны. Одна из основных целей – нарастить товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, о зависимости приходится говорить и в контексте Европейского союза. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что сегодня Европа, возможно, начинает понимать «где ее счастье». Как, подчеркнул глава государства, ЕС рано или поздно вернется к российскому газу вместо закупок ресурса с западного полушария, только в пять раз дороже. Кроме того, сегодня слышны заявления канцлера Германии о необходимости проводить собственную политику и, в случае американских пошлин, отвечать еще большими.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может быть, Европа наконец поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений. Может быть. Дай бог. Я не хочу, чтобы была конфронтация с американцами. Но Европейский союз – это мощное объединение, технологичное. Ну будьте вы достойны того, чтобы зваться Европейским союзом, здесь же умные люди живут, 700, по-моему, миллионов человек. Огромное количество людей.

Давайте сотрудничать, что мы косо смотрим друг на друга. Мы хотим быть не какой-то разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом, как всегда это было. Только нас делить не надо. Нас уже трудно разделить. В оборонном плане мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть отдельно – на Беларусь, отдельно на Россию – нет никакого смысла. Кому-то хочется, может быть, но так не будет. Мы готовы защищать свои интересы.

Что касается сотрудничества с Кировской областью – направления традиционные. От пассажирской и сельскохозяйственной техники до деревообработки. Перспективным направлением является переработка торфа. С его добавлением в Беларуси создают топливные брикеты, грунтовые смеси для теплиц. Продукция обладает высоким экспортным потенциалом, востребована, например, в Китае. Александр Лукашенко ориентирует российскую делегацию на сотрудничество по данному направлению, чтобы приобретать новые технологии в торфодобыче, разработке и потреблении.