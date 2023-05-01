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Председатель Свислочского райисполкома о 1 Мая: у меня этот праздник не с отдыхом ассоциируется, а с работой

01 мая 2023 16:31
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Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!  

Алена Сырова, СТВ:  
Знаете, где-то сегодня читала о том, что если бы 1 Мая не было как такового выходного, то, в принципе, нужно было бы что-то такое придумать, потому что… Ну, слушайте, каждый все-таки судит по себе. Мы тут городские жители, у нас особо нет возможности выехать на природу, а тут несколько выходных рядом.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Паркуясь вечером, ты видишь, что стоянка пустая и все на даче.  

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Алена Сырова:  
Все на даче, да, уехали. Как дела обстоят вне центра Беларуси? Я имею в виду тот момент, мне кажется, что все-таки действительно наш взгляд в центре страны на подобного рода возможность отдохнуть несколько отличается от людей, которые не привыкли трудиться ежедневно планомерно.  

Кирилл Казаков:  
Особенно в разгар посевной, скажем так.  

Председатель Свислочского райисполкома о 1 Мая: у меня этот праздник не с отдыхом ассоциируется, а с работой-1

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:  
Ну, вы знаете, у меня этот праздник, наоборот, не с отдыхом ассоциируется, а с работой. И есть определенные моменты, которые являются такими незаменимыми уже атрибутами этого праздника. У нас, допустим, в районе... Я уверен, что в подавляющем большинстве районов нашей республики в канун 1 Мая лучшие передовики производства заносятся на доску почета. На районную доску почета.  

Кирилл Казаков:  
Мы вас тоже с этим поздравляем.  

Александр Версоцкий:  
Спасибо большое. Да, наш район в этом году на областную доску почета в своей группе занесен. Это первое. А второе – если брать на таком локальном, семейном уровне, то этот праздник – это еще один дополнительный день, чтобы огород посадить.  

Алена Сырова:  
Кстати, в Гомеле обещали завершить сев определенных культур до 1 мая. У вас как с этим? Справились?  

Александр Версоцкий:  
Конечно, есть культуры, которые мы не до 1 мая, гораздо раньше – яровые зерновые, ранние яровые зерновые мы закончили гораздо раньше. Ну а вообще, в целом сев где-то примерно в районе 10 мая будет завершен.  

# Праздничные даты # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Версоцкий # Фотофакт

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