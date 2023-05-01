Председатель Свислочского райисполкома о 1 Мая: у меня этот праздник не с отдыхом ассоциируется, а с работой

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Знаете, где-то сегодня читала о том, что если бы 1 Мая не было как такового выходного, то, в принципе, нужно было бы что-то такое придумать, потому что… Ну, слушайте, каждый все-таки судит по себе. Мы тут городские жители, у нас особо нет возможности выехать на природу, а тут несколько выходных рядом.

Кирилл Казаков, СТВ:

Паркуясь вечером, ты видишь, что стоянка пустая и все на даче.

Николай Мысливец: «Хорошо, есть 1 Мая, но есть просто труд как основа благосостояния человека и общества». Читайте здесь.

Алена Сырова:

Все на даче, да, уехали. Как дела обстоят вне центра Беларуси? Я имею в виду тот момент, мне кажется, что все-таки действительно наш взгляд в центре страны на подобного рода возможность отдохнуть несколько отличается от людей, которые не привыкли трудиться ежедневно планомерно.

Кирилл Казаков:

Особенно в разгар посевной, скажем так.