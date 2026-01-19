Около 40 человек стали жертвами крушения двух поездов в Испании

В Испании растет число жертв крупной железнодорожной катастрофы. Количество погибших при крушении двух поездов в провинции Кордово достигло 39. Пострадали свыше 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд, перевозивший 317 пассажиров, следовал по маршруту «Малага – Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. Там он столкнулся с другим локомотивом, который двигался из испанской столицы. В результате оба состава сошли с рельсов, один из них перевернулся на бок.

Министр транспорта Испании назвал аварию «крайне странной», так как она произошла на обновленном в мае 2025 года участке, а сошедший с рельсов поезд был относительно новым – ему около четырех лет. Причины происшествия пока неизвестны. Более 200 поездов между Мадридом и рядом других крупных городов отменены.