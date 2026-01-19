Прямой эфир

Около 40 человек стали жертвами крушения двух поездов в Испании

19 января 2026 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Испании растет число жертв крупной железнодорожной катастрофы. Количество погибших при крушении двух поездов в провинции Кордово достигло 39. Пострадали свыше 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 человек стали жертвами крушения двух поездов в Испании-2

Поезд, перевозивший 317 пассажиров, следовал по маршруту «Малага – Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. Там он столкнулся с другим локомотивом, который двигался из испанской столицы. В результате оба состава сошли с рельсов, один из них перевернулся на бок. 

Министр транспорта Испании назвал аварию «крайне странной», так как она произошла на обновленном в мае 2025 года участке, а сошедший с рельсов поезд был относительно новым – ему около четырех лет. Причины происшествия пока неизвестны. Более 200 поездов между Мадридом и рядом других крупных городов отменены.

# Испания

Другие новости рубрики

Все новости
Бабиш допустил, что ЕС слишком поздно захотел говорить с Путиным
19 января 2026 11:00

Бабиш допустил, что ЕС слишком поздно захотел говорить с Путиным

Трамп больше не хочет думать о мире без Нобелевской премии – PBS
19 января 2026 10:34

Трамп больше не хочет думать о мире без Нобелевской премии – PBS

92 БПЛА ВСУ уничтожены ПВО России за ночь
19 января 2026 09:48

92 БПЛА ВСУ уничтожены ПВО России за ночь