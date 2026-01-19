Нового руководителя представили коллективу Национального агентства по туризму

Новые руководители, назначенные Президентом на минувшей неделе, приступают к выполнению должностных обязанностей. Директора Национального агентства по туризму коллективу сегодня, 19 января, представил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потенциал туристической отрасли Беларуси достаточно высокий. Ставится задача за будущую пятилетку удвоить ее вклад в ВВП. Сейчас этот показатель оценивается примерно в 2 %. Достижение целевых показателей позволит изменить облик не только туристической сферы, но и всей страны.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

Мы сделаем особый акцент на инфраструктуру, развитие которой предусмотрено государственной программой на 2026-2030 годы. Это будут и вопросы размещения, увеличение номерного фонда и отели, санатории и другие наши объекты. Это будет затрагивать и крупные объекты, и мелкие объекты, где еще можно что-то улучшить и как-то развивать. И, естественно, для нас очень важно получить обратную связь с бизнесом, который работает в этой отрасли, отстроить с ними взаимодействие, чтобы они нам показывали, где еще необходимо отправить какую-либо регуляторику.

Национальное агентство должно открыть новую эпоху в истории развития белорусского туризма. В планах – масштабная переориентация целей и задач в экономическую плоскость. Среди приоритетов – продвижение инвестиционных предложений, улучшение качества услуг и инфраструктуры.