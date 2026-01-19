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Трамп больше не хочет думать о мире без Нобелевской премии – PBS

19 января 2026 10:34
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Трамп больше не хочет думать о мире без Нобелевской премии – PBS-0

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что на нем нет обязательства размышлять о мире, ведь ему не была вручена Нобелевская премия, пишет ТАСС.

С таким утверждением глава Белого дома обратился в письме к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Послание опубликовано журналистом телеканала PBS Ником Шифрином в X.

«Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию за то, что я остановил более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», – отметил в тексте Трамп. Теперь, как подчеркнул политик, он намерен сосредоточиться на интересах Соединенных Штатов.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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