Лукашенко: Беларуси и России надо ориентироваться на своё

Как отметил глава государства, пока объемы взаимной торговли с Кировской областью не особо велики. Есть и субъективные причины. Вместе с тем темпы неплохие. Если сохраним их, сможем удвоить нынешние показатели, подчеркнул Александр Лукашенко. Отметим, за пять лет стороны больше, чем в два раза увеличили товарооборот, в последние годы он колеблется в пределах 115-140 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ориентироваться надо на свое. Санкции, не санкции – надо ориентироваться на свое. С меня смеялись, что я, ругая Трампа, польстил ему. Я до сих пор ему благодарен за такую откровенность. Смотрите, он открыто говорит: «Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ – все там есть». Он открыто об этом говорит, что дипломаты не приемлют. Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны какие-то, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное. В открытую. А мы чего-то боимся. А чего нам бояться? Работать надо, с кировчанами в том числе.

Надо ориентироваться на свое. Потому что из огня в полымя мы можем вскочить быстро, а вот как оттуда потом выбираться? Будет как с Западом. Поэтому надо производить свое. Вот мы с россиянами решили маломерные суда для рек, озер и прочего, и крупные будем стараться. У нас же судостроительный был в советские времена завод. Мы его сохранили – и сегодня заказы пошли. Мы самолет произведем вместе с россиянами – «Освей». Я не говорю про оборонку – много чего делаем по другим направлениям. Поэтому надо ориентироваться на свое. Ну а попадать в зависимость нам ни в коем случае нельзя.