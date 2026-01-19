В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения Президент Беларуси на встрече с губернатором Кировской области не обошел вниманием тему нынешней суровой зимы и рассказал, что в морозы переживает за состояние теплотрасс. Прозвучал и практический совет энергетикам: выдерживать здравый баланс температуры теплоносителя и давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом обращения к этой теме стала коммунальная авария в Минске. Как мы уже сообщали, в связи с прорывом тепловой магистрали в Сухарево в пяти районах столицы произошло снижение температуры теплоносителя части потребителей. Повреждения уже локализованы. Задействованы специализированные бригады. О том, как решают проблему, расскажет Анастасия Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Прямо сейчас аварийные бригады производят откачку воды из котлована, чтобы устранить повреждения, вернуть комфортную температуру в дома минчан.

Авария произошла утром на участке тепломагистрали №41, от ТЭЦ‑4 в микрорайоне Сухарево. Специалисты считают, что причиной могла стать повышенная нагрузка на трубопроводы, которая установилась из-за высоких морозов. Последствия аварии ощутили на себе жители Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы.

Я увидела в 7:00, отправляла внука. Выхожу и не понимаю, это туман или что это. А когда вышла на улицу, то увидела, что что-то происходит.

В полпятого утра, находясь на рабочем месте, позвонил отец, поставил в известность, что такая ситуация происходит. Позвонил на линию 115, объяснил ситуацию, после чего соединили меня с ТЭЦ, сотрудники которого сюда прибывали. Пояснили, что утечка у них, они ведут какие-то работы.