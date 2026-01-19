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В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?

19 января 2026 11:04
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В Минске продолжаются работы по стабилизации теплоснабжения

Президент Беларуси на встрече с губернатором Кировской области не обошел вниманием тему нынешней суровой зимы и рассказал, что в морозы переживает за состояние теплотрасс. Прозвучал и практический совет энергетикам: выдерживать здравый баланс температуры теплоносителя и давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом обращения к этой теме стала коммунальная авария в Минске. Как мы уже сообщали, в связи с прорывом тепловой магистрали в Сухарево в пяти районах столицы произошло снижение температуры теплоносителя части потребителей. Повреждения уже локализованы. Задействованы специализированные бригады.

О том, как решают проблему, расскажет Анастасия Близнюк.

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?-2

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Прямо сейчас аварийные бригады производят откачку воды из котлована, чтобы устранить повреждения, вернуть комфортную температуру в дома минчан.

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?-4

Авария произошла утром на участке тепломагистрали №41, от ТЭЦ‑4 в микрорайоне Сухарево. Специалисты считают, что причиной могла стать повышенная нагрузка на трубопроводы, которая установилась из-за высоких морозов. Последствия аварии ощутили на себе жители Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы. 

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?-6

Я увидела в 7:00, отправляла внука. Выхожу и не понимаю, это туман или что это. А когда вышла на улицу, то увидела, что что-то происходит.

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?-8

В полпятого утра, находясь на рабочем месте, позвонил отец, поставил в известность, что такая ситуация происходит. Позвонил на линию 115, объяснил ситуацию, после чего соединили меня с ТЭЦ, сотрудники которого сюда прибывали. Пояснили, что утечка у них, они ведут какие-то работы.

В пяти районах Минска упала температура отопления из-за аварии на теплотрассе – как решают проблему?-10

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В течение года меняется порядка 155-160 километров тепловых сетей, поэтому смотреть, где какая ситуация может произойти, нештатная. Но здесь сложно говорить. Страха здесь большого нет. Мы знаем, что делать, как устранять и к чему нам стремиться. 

Повреждения уже локализованы. Специалисты обещают решить проблему в течение дня. Учреждения социальной сферы работают в штатном режиме и находятся под контролем. Жителям частных домов, находящихся в зоне аварии, будет оказано содействие. 

# Олег Корзун

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