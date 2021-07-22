Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какие диеты соблюдать точно нельзя? Какие опасны из тех, что на слуху?
Александр Толкачев, нутрициолог:
Это ограничения в приемах пищи нормальных, нормальной еды. Знаете, эти популярные диеты – молочные коктейли, протеиновые коктейли? Это залог не успеха, а, наоборот, вы себе только усугубите все проблемы со здоровьем, с кожей, волосами, ногтями.
Алена Родовская:
То есть не вестись на рекламные акции протеиновых коктейлей – первое. Второе?
Александр Толкачев:
В первую очередь все протеиновые коктейли – это дополнение к основным источникам питания, но точно не замена нормальной еде.
Алена Родовская:
Какие диеты еще вам не нравятся и, по вашему мнению, опасны?
Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Можно сказать, что любая диета, которая имеет ограничения в необходимых для человека веществах – жирах, углеводах, белках, витаминах, минералах – может нанести вред в перспективе.
«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах (здесь подробности)?