«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Из тех диет, которые разрешены в модельных школах, когда вы проходите обучение – ваши педагоги что говорят? Что разрешают есть?

Милана Соколовская, модель:

На самом деле у нас нет каких-то запретов прямо строгих. Если ты приходишь в модельное агентство и у тебя бедра более 90 сантиметров, тебя могут попросить похудеть. Но тебе не запрещают ничего кушать, ты можешь кушать абсолютно все – это твое дело, как худеть. Что делаю я, например? Я придерживаюсь такого принципа, чтобы поддерживать хорошую фигуру – это в первую очередь хорошее питание, правильное. И второе – это физическая активность. Алена Родовская:

Бегаешь, на велосипеде катаешься, плаваешь?