«Могут попросить похудеть». Как следят за питанием в модельных школах?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Из тех диет, которые разрешены в модельных школах, когда вы проходите обучение – ваши педагоги что говорят? Что разрешают есть?
Милана Соколовская, модель:
На самом деле у нас нет каких-то запретов прямо строгих. Если ты приходишь в модельное агентство и у тебя бедра более 90 сантиметров, тебя могут попросить похудеть. Но тебе не запрещают ничего кушать, ты можешь кушать абсолютно все – это твое дело, как худеть.
Что делаю я, например? Я придерживаюсь такого принципа, чтобы поддерживать хорошую фигуру – это в первую очередь хорошее питание, правильное. И второе – это физическая активность.
Алена Родовская:
Бегаешь, на велосипеде катаешься, плаваешь?
Милана Соколовская:
Физическая активность на самом деле абсолютно любая, начиная от тренажерного зала, закачивая просто тем, что больше ходить, не подъезжать лишнюю остановку на транспорте, лишний раз пройтись по лестнице и так далее. Что касается питания, мне кажется, можно себе позволять все и не ограничивать. Главное, чтобы просто калории сжигались активностью физической.
Какие диеты могут быть опасны? Спросили у нутрициолога и врача (здесь подробнее).