«Ни в коем случае нельзя скрывать факт ДТП». Что грозит за наезд на дикое животное

Летний зной вынуждает любителей путешествий на авто отправляться в дорогу ночью или ранним утром, пока солнце не так активно. Осторожно! Такое время суток – излюбленная пора для миграции диких животных.

Константин вспоминает свою встречу с лосем с замиранием сердца. Мужчина признается, только опыт и предельная внимательность на дороге помогли избежать трагедии.

Константин:

Однажды ранним утром мы возвращались с семьей из загородной поездки, дорога проходила через лес. Выйдя из очередного поворота, в 150 метрах я увидел лося, который вышел на дорогу. Пришлось резко остановиться. Лось немного постоял на дороге и скрылся в придорожных зарослях. Трудно представить, что бы было, если бы я вовремя не смог заметить животное на дороге.

Кирилл Буткевич, заместитель начальника отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска:

Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Для животных они, как правило, смертельные, а ДТП с крупными животными могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так для водителей и пассажиров. В последнее время участились случаи ДТП с участием диких животных. Только с начала 2021 года под колеса угодили свыше трехсот лесных обитателей. Лось, косуля, кабан и олень чаще всего перебегают дорогу в неположенных местах. Ограждения и дорожные знаки меркнут перед инстинктами зверя.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

В Беларуси наблюдается рост численности животных, особенно крупных копытных животных, в связи с этим и возникает аварийная опасность ситуации на дорогах, потому что животные достаточно часто выходят на дорогу. Пик такой активности наблюдается в конце весны – начале лета и в конце лета – начале осени. В первом случае происходит в это время расселение молодняка, молодые животные покидают взрослых самок и уходят на самостоятельную жизнь. Второе – начало совпадает с брачным периодом у этих копытных животных. В это время их можно встретить даже в самых неожиданных местах, вблизи населенных пунктов, в населенных пунктах.

Дорога и движущийся автотранспорт – это большой стресс для дикого зверя, поэтому предсказать поведение испуганного четвероногого невозможно. Лучший совет на случай незапланированной встречи – притормозить, а лучше вовсе остановиться и позволить животному завершить маневр.

Кирилл Буткевич:

В случае подобных дорожно-транспортных происшествий ни в коем случае не стоит покидать место ДТП. На место в обязательном порядке нужно вызвать сотрудников Госавтоинспекции. В противном случае за данное правонарушение может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

Если происшествия избежать не удалось, вину водителя в ДТП будут устанавливать исходя из нескольких обстоятельств. Специалисты уделят особое внимание скорости движения авто и трезвости автомобилиста. А вот восстанавливать покореженный транспорт после встречи с диким зверем придется за свой счет. Деньги на ремонт автомобиля возможно получить только при наличии КАСКО.

Александр Козорез:

Ни в коем случае нельзя скрывать факт ДТП. Нельзя забирать этих животных, потому что за это следует уголовная ответственность и соответствующие уплаты штрафных санкций за ущерб природе. Ущерб за сбитого лося достигает 400 базовых, что достаточно большая сумма.