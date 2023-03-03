«Чтобы можно было за себя постоять». Девушка-милиционер рассказала, почему променяла балет на самбо
Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Девушка в форме – это красиво и почетно. Но ваши знакомые не удивились, что вы выбрали такую профессию? Скажем так, она не совсем женская.
Ангелина Старолавникова, милиционер Фрунзенского отдела Департамента охраны г. Минска, старший сержант милиции:
Я с детства не совсем женская. Я спортом неженским занималась, поэтому как бы не сильно удивительно. У меня семья еще – дедушка был полковником, дядя работает в милиции, то есть этому все сопутствовало.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Все было предрешено, мне кажется, за вас.
Ангелина Старолавникова:
Не то чтобы предрешено, все зависело все-таки от меня, но к этому у меня душа лежала.
Юлия Самусенко:
Ангелина, у нас есть такая интересная информация, что как только вы такая вся красивая в форме проходите, то парни буквально штабелями возле вас укладываются. Почему так происходит, форма магическим образом влияет?
Ангелина Старолавникова:
Да, у парней есть какая-то, может, хотелка.
Ольга Шерснева:
Рассказывайте эти истории.
Ангелина Старолавникова:
Не знаю, привлекает мужчин женщина в форме.
Юлия Самусенко:
Часто с вами знакомятся?
Ангелина Старолавникова:
Да и сама я симпатичная – поэтому.
Ольга Шерснева:
Правильно, все просто. Чем вы занимаетесь, какими достижениями гордитесь за всю службу? Сколько вы служите, кстати?
Ангелина Старолавникова:
Почти пять лет я в структуре.
Юлия Самусенко:
Вы так юно выглядите.
Ангелина Старолавникова:
Да, хорошо сохранилась – гены. Именно по работе – больше у меня успехи в спорте, даже в рабочем спорте. Был у нас турнир профмастерства. В личном зачете я заняла третье место по всей Беларуси среди девушек, Минское городское управление заняло первое общекомандное место. Прославляю отдел в спорте, но чтобы прямо таких «вау» по службе – нет результатов.
Ольга Шерснева:
Ангелина, с виду вы такая хрупкая девушка, но занимаетесь самбо. Почему такой выбор?
Ангелина Старолавникова:
Я с детства была очень боевая, но родители решили отдать меня на балет – как бы это женские такие танцы, более утонченные. Но мне это не нравилось, я любила с мальчиками побегать, по гаражам полазить, поэтому балет очень не нравился. Я захотела какой-то вид спорта такой, чтобы можно было за себя постоять. Нашла секцию сама, сказала родителям, что хочу туда пойти. Они мне сказали: «Хорошо, мы тебя туда отведем, только останься в балете». В итоге у меня начал получаться очень хорошо спорт, и мне уже даже на танцах сказали: «Выбирай либо танцы, либо спорт». Я выбрала спорт и ни о чем не жалею.
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