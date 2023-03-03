«Чтобы можно было за себя постоять». Девушка-милиционер рассказала, почему променяла балет на самбо

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Девушка в форме – это красиво и почетно. Но ваши знакомые не удивились, что вы выбрали такую профессию? Скажем так, она не совсем женская.

Ангелина Старолавникова, милиционер Фрунзенского отдела Департамента охраны г. Минска, старший сержант милиции:

Я с детства не совсем женская. Я спортом неженским занималась, поэтому как бы не сильно удивительно. У меня семья еще – дедушка был полковником, дядя работает в милиции, то есть этому все сопутствовало. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все было предрешено, мне кажется, за вас. Ангелина Старолавникова:

Не то чтобы предрешено, все зависело все-таки от меня, но к этому у меня душа лежала. Юлия Самусенко:

Ангелина, у нас есть такая интересная информация, что как только вы такая вся красивая в форме проходите, то парни буквально штабелями возле вас укладываются. Почему так происходит, форма магическим образом влияет? Ангелина Старолавникова:

Да, у парней есть какая-то, может, хотелка. Ольга Шерснева:

Рассказывайте эти истории.

Ангелина Старолавникова:

Не знаю, привлекает мужчин женщина в форме. Юлия Самусенко:

Часто с вами знакомятся? Ангелина Старолавникова:

Да и сама я симпатичная – поэтому. Ольга Шерснева:

Правильно, все просто. Чем вы занимаетесь, какими достижениями гордитесь за всю службу? Сколько вы служите, кстати? Ангелина Старолавникова:

Почти пять лет я в структуре. Юлия Самусенко:

Вы так юно выглядите.