Подсказало внутреннее чутьё. Милиционер рассказал, как интуиция помогает ловить преступников

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У нас есть статистика за 2022 год по количеству преступлений, совершенных именно у нас в стране. По данным Министерства внутренних дел, в январе-декабре 2022 года в республике зарегистрировано 88 555 преступлений, из них более 10 тысяч особо тяжких и тяжких, что составило 11,5 % в общем числе зарегистрированных преступлений. Вот такие цифры.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мы видим, что работы у милиционеров действительно много. Преступление нужно не только понять, раскрыть, еще найти виновного. Дмитрий, у вас настолько богатый опыт, что вы однажды интуитивно раскрыли преступление.