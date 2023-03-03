Подсказало внутреннее чутьё. Милиционер рассказал, как интуиция помогает ловить преступников

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У нас есть статистика за 2022 год по количеству преступлений, совершенных именно у нас в стране. По данным Министерства внутренних дел, в январе-декабре 2022 года в республике зарегистрировано 88 555 преступлений, из них более 10 тысяч особо тяжких и тяжких, что составило 11,5 % в общем числе зарегистрированных преступлений. Вот такие цифры.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мы видим, что работы у милиционеров действительно много. Преступление нужно не только понять, раскрыть, еще найти виновного. Дмитрий, у вас настолько богатый опыт, что вы однажды интуитивно раскрыли преступление.
Дмитрий Гутов, милиционер группы задержания Заводского отдела Департамента охраны г. Минска, старшина милиции:
Не раз.
Ольга Шерснева:
Рассказывайте.
Дмитрий Гутов:
Находились на маршруте патрулирования, это было летом 2022 года. Мимо нас прошел человек, который оглядывался постоянно, вел себя подозрительно. У меня внутреннее чутье подсказало, что надо его проверить, и я не ошибся. Когда мы к нему подъехали, он начал путаться в своих словах. У него было состояние наркотического опьянения. Мы его посадили в служебный транспорт, где он сразу признался, что у него в нижнем белье, трусах, находятся наркотические вещества – марихуана.
Ольга Шерснева:
То есть это какой-то наркозакладчик был, я так понимаю?
Дмитрий Гутов:
Потребитель.
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