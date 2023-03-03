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Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции

03 марта 2023 19:40
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Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Доносят, что такое закон и правопорядок

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы работаете с несовершеннолетними. Какие особенности вашей работы?

Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции-1

Андрей Лагутик, старший участковый инспектор ИДН Гродненского РОВД:
Особенности в том, что инспектора ИДН – первые люди, которые все-таки доносят до человека, что такое закон, правопорядок, как необходимо себя вести в той или иной ситуации, что необходимо соблюдать законы нашей страны. В первую очередь мы являемся тем мостиком, который доносит эти знания через проведение профилактических бесед в школах. Не всегда получается достичь правильного результата, поскольку, как мы видим, все-таки совершаются преступления и правонарушения среди несовершеннолетних.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о цифрах. За 2022 год 88 тысяч преступлений, какая доля совершена несовершеннолетними?

Андрей Лагутик:
Я такой статистике не назову.

Ольга Шерснева:
Примерно. Сколько вообще в год совершается преступлений?

Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции-4

Андрей Лагутик:
В разрезе Гродненской области могу привести пример, что 169 преступлений было совершено по линии несовершеннолетних. Рост составил по уровню 2022 года на 35 %.

«Информационные технологии не стоят на месте»

Ольга Шерснева:
А какого характера? То есть это с наркотиками что-то связано или разбой?

Андрей Лагутик:
По моему опыту скажу, что это влияние времени. Если раньше был рост связан с потреблением и сбытом наркотических веществ, то сейчас добавляются моменты, когда несовершеннолетние работают курьерами наркозакладчиков. То есть это веяние времени, какого-то нового преступления. Информационные технологии не стоят на месте. Именно подросток сейчас в телефоне – это является объектом совершения его преступлений.

Чтобы разобраться в проблеме, надо понять, чем живет подросток

Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции-7

Юлия Самусенко:
Подростки в целом такие достаточно специфические товарищи, и найти к ним подход бывает очень сложно. Как вам удается находить с ними общий язык? Может быть, бывают какие-то случаи, когда дети агрессивно очень сильно настроены – такие интересные?

Андрей Лагутик:
Совершенно верно. Чтобы нормально разобраться в проблеме, надо все-таки понять, чем живет подросток. Зри в корень проблемы. Если ты поймешь, чего подросток боится, можно найти точки соприкосновения.

Ольга Шерснева:
Вы видите, когда люди врут?

Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции-10

Андрей Лагутик:
Да.

Ольга Шерснева:
Вопрос исчерпан.

Андрей Лагутик:
Скажу по опыту своих детей, я уже отец двоих дочерей, и убеждаюсь в этом каждый раз, когда младшая дочь врет.

Ольга Шерснева:
Опасный вы папа.

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# Милиция Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Андрей Лагутик # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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