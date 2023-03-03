Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Лагутик, старший участковый инспектор ИДН Гродненского РОВД:

Особенности в том, что инспектора ИДН – первые люди, которые все-таки доносят до человека, что такое закон, правопорядок, как необходимо себя вести в той или иной ситуации, что необходимо соблюдать законы нашей страны. В первую очередь мы являемся тем мостиком, который доносит эти знания через проведение профилактических бесед в школах. Не всегда получается достичь правильного результата, поскольку, как мы видим, все-таки совершаются преступления и правонарушения среди несовершеннолетних.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о цифрах. За 2022 год 88 тысяч преступлений, какая доля совершена несовершеннолетними?

Андрей Лагутик:

Я такой статистике не назову.

Ольга Шерснева:

Примерно. Сколько вообще в год совершается преступлений?