Как найти подход к несовершеннолетним правонарушителям? Опыт сотрудника милиции
Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Доносят, что такое закон и правопорядок
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы работаете с несовершеннолетними. Какие особенности вашей работы?
Андрей Лагутик, старший участковый инспектор ИДН Гродненского РОВД:
Особенности в том, что инспектора ИДН – первые люди, которые все-таки доносят до человека, что такое закон, правопорядок, как необходимо себя вести в той или иной ситуации, что необходимо соблюдать законы нашей страны. В первую очередь мы являемся тем мостиком, который доносит эти знания через проведение профилактических бесед в школах. Не всегда получается достичь правильного результата, поскольку, как мы видим, все-таки совершаются преступления и правонарушения среди несовершеннолетних.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о цифрах. За 2022 год 88 тысяч преступлений, какая доля совершена несовершеннолетними?
Андрей Лагутик:
Я такой статистике не назову.
Ольга Шерснева:
Примерно. Сколько вообще в год совершается преступлений?
Андрей Лагутик:
В разрезе Гродненской области могу привести пример, что 169 преступлений было совершено по линии несовершеннолетних. Рост составил по уровню 2022 года на 35 %.
«Информационные технологии не стоят на месте»
Ольга Шерснева:
А какого характера? То есть это с наркотиками что-то связано или разбой?
Андрей Лагутик:
По моему опыту скажу, что это влияние времени. Если раньше был рост связан с потреблением и сбытом наркотических веществ, то сейчас добавляются моменты, когда несовершеннолетние работают курьерами наркозакладчиков. То есть это веяние времени, какого-то нового преступления. Информационные технологии не стоят на месте. Именно подросток сейчас в телефоне – это является объектом совершения его преступлений.
Чтобы разобраться в проблеме, надо понять, чем живет подросток
Юлия Самусенко:
Подростки в целом такие достаточно специфические товарищи, и найти к ним подход бывает очень сложно. Как вам удается находить с ними общий язык? Может быть, бывают какие-то случаи, когда дети агрессивно очень сильно настроены – такие интересные?
Андрей Лагутик:
Совершенно верно. Чтобы нормально разобраться в проблеме, надо все-таки понять, чем живет подросток. Зри в корень проблемы. Если ты поймешь, чего подросток боится, можно найти точки соприкосновения.
Ольга Шерснева:
Вы видите, когда люди врут?
Андрей Лагутик:
Да.
Ольга Шерснева:
Вопрос исчерпан.
Андрей Лагутик:
Скажу по опыту своих детей, я уже отец двоих дочерей, и убеждаюсь в этом каждый раз, когда младшая дочь врет.
Ольга Шерснева:
Опасный вы папа.
Подсказало внутреннее чутье. Милиционер рассказал, как интуиция помогает ловить преступников – подробнее здесь.
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