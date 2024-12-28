Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров

Еще одно подтверждение всепогодной дружбы Беларуси и Китая. Минск и город Сиань связал прямой рейс, а это перспективные возможности для путешествий и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В национальном аэропорту «Минск» 28 декабря приземлился первый самолет авиакомпании Air China, который следовал по новому маршруту.

Уже первый рейс показал – востребованность этого направления высока и, очевидно, будет расти. В Минск 28 декабря прилетели около 200 человек. Практически столько же поднимется на борт в направлении столицы провинции Шэньси. Это один из древнейших городов мира, история которого насчитывает более 3 тысяч лет. Именно там находился восточный край великого Шелкового пути.

Мы давно хотели посетить эту древнюю столицу Сиань. Посмотреть достопримечательности, Терракотовую армию и другие. А еще нас будет ждать дочь, которая учится в Шанхае в аспирантуре, будет нашим гидом, покажет нам знаменитую сианьскую кухню. Узнали мы об этом рейсе потому, что мы следим постоянно за реализацией программы «Один пояс – один путь». Это удобное для нас направление очень радует. И радует то, что это еще больше укрепит дружбу между Беларусью и Китаем.

Стало удобнее летать. Я и раньше пользовался услугами этой компании, поэтому знаю, что там комфортнее условия. Рад, что появилось такое направление. Новый авиарейс не только открывает возможности для туристической отрасли. Авиамаршрут – китайский парус для развития совместного бизнеса. КНР остается одним из главных стратегических партнеров Беларуси, контакты между странами налажены на самом высоком уровне. Рейс даст дополнительный импульс для сотрудничества государств.