Китайская авиакомпания Air China запустила рейс Минск – Сиань. Борт принял первых пассажиров
Еще одно подтверждение всепогодной дружбы Беларуси и Китая. Минск и город Сиань связал прямой рейс, а это перспективные возможности для путешествий и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В национальном аэропорту «Минск» 28 декабря приземлился первый самолет авиакомпании Air China, который следовал по новому маршруту.
Уже первый рейс показал – востребованность этого направления высока и, очевидно, будет расти. В Минск 28 декабря прилетели около 200 человек. Практически столько же поднимется на борт в направлении столицы провинции Шэньси. Это один из древнейших городов мира, история которого насчитывает более 3 тысяч лет. Именно там находился восточный край великого Шелкового пути.
Мы давно хотели посетить эту древнюю столицу Сиань. Посмотреть достопримечательности, Терракотовую армию и другие. А еще нас будет ждать дочь, которая учится в Шанхае в аспирантуре, будет нашим гидом, покажет нам знаменитую сианьскую кухню. Узнали мы об этом рейсе потому, что мы следим постоянно за реализацией программы «Один пояс – один путь». Это удобное для нас направление очень радует. И радует то, что это еще больше укрепит дружбу между Беларусью и Китаем.
Стало удобнее летать. Я и раньше пользовался услугами этой компании, поэтому знаю, что там комфортнее условия. Рад, что появилось такое направление.
Новый авиарейс не только открывает возможности для туристической отрасли. Авиамаршрут – китайский парус для развития совместного бизнеса. КНР остается одним из главных стратегических партнеров Беларуси, контакты между странами налажены на самом высоком уровне. Рейс даст дополнительный импульс для сотрудничества государств.
Владимир Череухин, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:
Уверен, что и дальше мы будем развивать данное направление, увеличивать пассажиропоток. Гости, туристы, бизнес будут с удовольствием пользоваться. Это уже третье направление: Пекин, Урумчи, 28 декабря мы открываем Сиань направление. А далее там транзиты, можно добираться практически по всему Китаю.
Из Минска в Сиань можно будет отправиться каждую субботу. Время в пути составит 8 часов 20 минут.