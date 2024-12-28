Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни

История любви, которая прошла испытание временем. Супруги Анна и Николай Курленко 28 декабря отмечают золотой юбилей – 50 лет совместной жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто дата. Это пол века, наполненные счастьем, любовью и заботой.

История любви пары началась в 1974 году. Судьба свела их в Мозырской средней школе №4, где Николай Иванович преподавал физкультуру, а Анна Александровна проходила практику. Влюбились с первого взгляда, и, как оказалось, на всю жизнь. В этом же году решили создать семью. Вместе супруги Курленко пережили множество событий – от радостей до трудностей, но всегда поддерживали друг друга. И сегодня в их глазах та же искра, что возникла 50 лет назад.

Анна Курленко:

А вот я говорю молодым всегда и своим невесточкам: без сложностей ни у кого не бывает прямо белая полоса и все. Есть черные полосы. Прошли через эти полосы. То ли по работе где-то трение, то ли где-то в учебе, где-то обиды с какой-то стороны. Всегда придет светлая полоса. Если любят друг друга, надо просто уступать. Плечо плечом поддерживать, сильный – слабого. Смотреть в одном направлении, идти в одном направлении, тогда будет все хорошо. Супруги Курленко воспитали двое сыновей и трое внуков. Для них Анна и Николай стали главным примером. Их дом всегда полон тепла и уюта. Супруги учили своих детей важности уважения и поддержки, показывая, что настоящая любовь – это не только романтика, но и ежедневные заботы друг о друге, умение слушать и понимать.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

На протяжении всего своего жизненного пути мои родители были со мной рядом всегда. Это опора, это надежный оплот, и наша семья, ну, традиционная белорусская семья. Традиционные ценности нашего народа – это любовь, уважение, поддержка друг к другу. Вот именно все эти черты характерны нашей семье. И, безусловно, для меня мои родители – это пример того, какой семья должна быть у меня. Я стараюсь вот эти ценности, стараюсь всю любовь, всю теплоту, которую я получил от своих родителей, чтобы вот эти ценности, эта теплота присутствовала в моей семье.