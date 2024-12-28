Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» появился в Мозыре

В Мозыре 28 декабря будет зажигательно и интересно, гарантируют организаторы «Марафона единства». Полесский райцентр принимает самый народный культурно-просветительский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день марафона начался с доброй традиции открытия нового арт-объекта. В городе над Припятью он украсил здание по улице Рыжкова. За тем, как рождается монументальная картина, жители многоэтажки следили несколько недель. Мурал не только дополняет городской пейзаж, но и несет важный посыл – «Будущее страны в твоих руках». Эта мысль должна стать девизом наступающего года.

Арт-объект мне очень понравился. Смысл его в первую очередь патриотизм, так как для меня это очень важно в наше будущее. Каждый из нас может очень глобально повлиять на развитие нашей страны. И каждый, даже маленький, шаг очень важен.

Я очень рад, что в наш город приехал марафон, открываются новые здания, арена открылась, мурал. И здорово, что город развивается, это все прекрасно видно, и это все останется для молодежи.

Арт-объект не единственное торжественное открытие, которое ждет горожан, в Мозыре перережут красную ленту у входа в «Полесье-Арену». Физкультурно-оздоровительный центр станет основной площадкой марафона. А в эти минуты здесь стартует квест «Это все мое родное». Команды школьников и трудовых коллективов посоревнуются в знаниях о родном городе и стране.