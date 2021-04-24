Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

С 24 по 26 апреля погоду в стране формируют фронтальные разделы и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Во вторник, 27 апреля, республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной и влажной воздушной массе.