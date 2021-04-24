Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

С 24 по 26 апреля погоду в стране формируют фронтальные разделы и холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Во вторник, 27 апреля, республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной и влажной воздушной массе.
Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
В начале недели периодически будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя. В понедельник еще сохранится порывистый северо-западный ветер, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -4 – +2 градусов, в дневные часы ожидается +3 – +10 градусов.
В среду, 28 апреля, с ростом атмосферного давления осадков станет меньше, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, в ночные часы по северу республики возможен мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от -3 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +7 – +13 градусов.
В четверг прогнозируются дожди различной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +7 – +13 градусов, в южных районах ожидается на 2-3 градуса выше.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.