Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 апреля – Фомаида Медуница, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В этот день люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов.

Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

27 апреля – Мартын Лисогон. В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.