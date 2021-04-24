Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 апреля – Фомаида Медуница, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 апреля – Фомаида Медуница, рассказали в программе «Плюс-минус».
В этот день люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов.
Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля
27 апреля – Мартын Лисогон. В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.
28 апреля – Пудов день. В старину пчеловоды в эту пору осматривали пасеки, проверяя, здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму.
Если весна была ранней и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.
29 апреля – Арина – «урви берега». К этому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина – урви берега», тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.