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Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?

24 апреля 2021 14:18
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 апреля – Фомаида Медуница, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?-1

В этот день люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов.  

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27 апреля – Мартын Лисогон. В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.  

Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?-4

28 апреля – Пудов день. В старину пчеловоды в эту пору осматривали пасеки, проверяя, здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму.   

Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?-7

Если весна была ранней и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.  

Народные приметы на конец апреля: ждать ли богатого урожая и какой день важен для пчеловодов?-10

29 апреля – Арина – «урви берега». К этому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина – урви берега», тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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