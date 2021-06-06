Придёт даже тот, кто раскаялся. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Пазлы мятежа сложились. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича лягут в основу дискуссии, которая развернется на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой соберутся политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. Придет даже тот, кто был за границей, в том числе общественно-политического разума, но раскаялся и готов стать проводником в мир «дистанционных геополитических игр».