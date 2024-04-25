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Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?

25 апреля 2024 19:43
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Наша страна занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения. Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Беларусь находится и на высоких позициях в рейтинге самых комфортных для материнства стран, а также по ведению беременности и организации родов. Так, в отделении 6-й больницы женщинам оказывают высококвалифицированную помощь. Созданы условия для проведения партнерских родов.

Подробнее в сюжете Яны Лысковой.

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?-1

29-летняя Екатерина Прибыльская два дня назад стала многодетной мамой. Родильное отделение шестой больницы выбирает во второй раз. Поэтому когда пришла сюда за сыном, ее встречали уже знакомые специалисты. Комфорт, высокий профессионализм и грамотный подход медицинского персонала – то, зачем хочется возвращаться снова и снова.

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?-4

Екатерина Прибыльская:
Если будет четвертый, придем сюда. Мне очень понравилось отношение именно персонала, так как они очень добрые, всегда помогают, никогда не откажут в помощи. Очень хорошо здесь, как дома.

В отделении созданы все условия и для партнерских родов. Отец может находится с мамой и малышом до самой выписки. Но самое ценное – увидеть первые минуты жизни своего ребенка.

Подробности в видео.

# Учреждения здравоохранения # общество # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области

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