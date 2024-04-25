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Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект

25 апреля 2024 17:23
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект-1

История ВНС – это история развития страны. Вначале долгостроем был даже Дворец Республики – главная локация народного форума. На крыше росли деревья, а страна полностью погружалась в дебри. Тогда первый форум жирную точку поставил в споре между народным Президентом и сборищем западноориентированных оголтелых либералов. Народ доверил Беларусь руке Президента. Народ выбрал единоначалие. Голодное время требовало конкретных мер.

Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект-4

Я помню, что на первом съезде была программа развития нашего государства, продовольствие, жилье, безопасность. Все последующие были как бы развития этого первого направления или первого плана развития народного хозяйства.

Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект-7

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сегодня голос, в том числе самого молодого делегата и самого возрастного и опытного, он услышан. И этот фильтр, наш народный фильтр, который позволит максимально выкристаллизовать любой законопроект, сделать его направленным на укрепление наших стратегических национальных целей развития белорусского государства. И в этой связи модель Всебелорусского народного собрания с обретением конституционного статуса становится, наверное, таким важным политическим прорывным механизмом общего народовластия.

Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект-10

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сейчас происходят очень важные политические процессы в нашей стране, которые помогут сохранить единство, нашу суверенную, независимую Беларусь.

Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект-13

Евгений Виниченко, заместитель начальника военно-транспортного факультета БГУТ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Чтобы мы не сидели в окопах, каждый на своем рабочем месте должен выполнять свою работу четко. Социальная сфера, субъекты реальной экономики. Если мы, военнослужащие, особенно военные, выполняем свою работу, и вы это не видите, значит, мы ее хорошо делаем в первую очередь.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукьянов # Марина Ильина # Евгений Виниченко

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