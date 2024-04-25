Лукьянов: ВНС – это народный фильтр, который позволит выкристаллизовать любой законопроект

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

История ВНС – это история развития страны. Вначале долгостроем был даже Дворец Республики – главная локация народного форума. На крыше росли деревья, а страна полностью погружалась в дебри. Тогда первый форум жирную точку поставил в споре между народным Президентом и сборищем западноориентированных оголтелых либералов. Народ доверил Беларусь руке Президента. Народ выбрал единоначалие. Голодное время требовало конкретных мер.

Я помню, что на первом съезде была программа развития нашего государства, продовольствие, жилье, безопасность. Все последующие были как бы развития этого первого направления или первого плана развития народного хозяйства.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Сегодня голос, в том числе самого молодого делегата и самого возрастного и опытного, он услышан. И этот фильтр, наш народный фильтр, который позволит максимально выкристаллизовать любой законопроект, сделать его направленным на укрепление наших стратегических национальных целей развития белорусского государства. И в этой связи модель Всебелорусского народного собрания с обретением конституционного статуса становится, наверное, таким важным политическим прорывным механизмом общего народовластия.