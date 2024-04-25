Президент делится закрытой информацией – военные о ВНС

Новости Беларуси. Внимание военных Беларуси приковано к Всебелорусскому народному собранию. Причем как в зале, так и на местах. Сегодня, 25 апреля, во Дворце Республики для них прозвучали программные заявления и приняты важнейшие документы – Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие и офицерский состав 115-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется под Брестом, ежедневно находятся в боевой готовности, а потому о вызовах и угрозах знают не понаслышке. Полк обеспечивает безопасность в воздушном пространстве на западных рубежах Беларуси и прикрывает Брест. Комплекс С-300 позволяет поражать любые воздушные цели противника. Перевооружение части прошло еще в 2006 году после визита главы государства. С 2022 года в связи с непростой ситуацией на внешнем контуре военнослужащих перевели на ежедневное боевое дежурство.

Николай Лишко, в оеннослужащий 115- г о зе нитного р акетного п олка: Очень важно, как сказал Главнокомандующий, что это закрытая информация, но он с нами ею делится. То есть он доверяет нам, нашему народу, военнослужащим, которые стоят на защите своей Родины и готовы защитить ее в любой момент и в любое время.

Ольга Проц, начальник склада запасных изделий и принадлежностей 115-го зенитного ракетного полка:

В сложившей обстановке в наше время для каждого гражданского человека, для человека в погонах очень важен мир, мир на земле, мир в нашей стране, и поэтому я считаю, что очень важно, что сейчас из уст Главнокомандующего звучит именно эта тема, что он за мир во всем мире. А мы будем стараться не допустить военных действий на территории нашей страны.

Во взаимодействии с радиотехническими войсками дежурный расчет под Брестом постоянно фиксирует пролеты польской авиации вблизи воздушной границы Беларуси. Недавно на вооружение ракетного зенитного полка поступили средства борьбы с боевыми беспилотниками.