Новости Беларуси. Евросоюз проверит на достоверность факты, озвученные в искусственно раскрученном польском пропагандистском ролике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем же, кто живет в Беларуси, лживость и одиозность этого, с позволения сказать, произведения очевидна. А вот наши южные соседи не побрезговали связаться с польскими беглыми и показали это в вечернем эфире одного из телеканалов. К слову, принадлежит он бывшему президенту и олигарху Порошенко. Что же, мы считаем важным и нужным показать реальные кадры, а не выдумки фейкометов, которые никогда не покажут по украинскому телевидению.

Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь. Григорий Азаренок:

На телеканале «Прямой» показали поделку польского безусого скопца про нашего Президента. Владеет этим каналом шоколадный олигарх Порошенко. Он 4 года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом «Постмайданная Украина». Что ж, нам тоже есть что показать.

Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена. Будь ты проклят, Порошенко!

Каждый день гибнут люди, каждый день.

Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто может. Помогите нам, сколько можно...

Я пенсию уже седьмой месяц не получаю.

Скажите, за что? Что мы вам сделали?

Подробнее – в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Это все при власти гуманного конфетного олигарха, который сейчас учит нас демократии и правам человека. А вот что про него сказал наш великий артист Владимир Васильевич Гостюхин.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:

Я закрытый там, я в черных списках, потому что я Порошенко назвал преступником, врагом украинского народа (читать далее). Григорий Азаренок:

Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек.

Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина.

Григорий Азаренок:

Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии.