Григорий Азарёнок: украинцы, родные наши братья, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью
Новости Беларуси. Евросоюз проверит на достоверность факты, озвученные в искусственно раскрученном польском пропагандистском ролике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем же, кто живет в Беларуси, лживость и одиозность этого, с позволения сказать, произведения очевидна.
А вот наши южные соседи не побрезговали связаться с польскими беглыми и показали это в вечернем эфире одного из телеканалов. К слову, принадлежит он бывшему президенту и олигарху Порошенко. Что же, мы считаем важным и нужным показать реальные кадры, а не выдумки фейкометов, которые никогда не покажут по украинскому телевидению.
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь.
Григорий Азаренок:
На телеканале «Прямой» показали поделку польского безусого скопца про нашего Президента. Владеет этим каналом шоколадный олигарх Порошенко. Он 4 года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом «Постмайданная Украина». Что ж, нам тоже есть что показать.
Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена. Будь ты проклят, Порошенко!
Каждый день гибнут люди, каждый день.
Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто может. Помогите нам, сколько можно...
Я пенсию уже седьмой месяц не получаю.
Скажите, за что? Что мы вам сделали?
Подробнее – в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Это все при власти гуманного конфетного олигарха, который сейчас учит нас демократии и правам человека. А вот что про него сказал наш великий артист Владимир Васильевич Гостюхин.
Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Я закрытый там, я в черных списках, потому что я Порошенко назвал преступником, врагом украинского народа (читать далее).
Григорий Азаренок:
Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек.
Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина.
Григорий Азаренок:
Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии.
Григорий Азаренок:
Может быть, телеканал «Прямой» покажет, как вы в нарушение всевозможных договоренностей готовили и проводили в Беларуси спецслужбистскую провокацию, выманивали россиян, чтобы вбить клин между нами и нашими союзниками? Нет? Ждите, об этом расскажет Bellingcat. Как бы ваш клоун не прыгал перед английскими джентельменами, они плевать на него хотели.
Или это зависть? Зависть к настоящему народному лидеру? Которому люди доверяют уже четверть века. Ведь ваши рейтинги, паны продажные, опустились, как после некачественной виагры. Опустились ниже плинтуса.
Украинцы, родные наши братья. Вспоминайте своих великих атаманов. Вспоминайте Тараса Бульбу. Не помогут тебе, сынку, твои ляхи. Вспоминайте Сидора Ковпака. Вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью. И с вашими обидчиками мы непременно поквитаемся.