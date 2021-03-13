Есть потребность в строительстве детских садов и школ. Как развивается инфраструктура в Заславле?

Стюша Тайм, блогер:

Мы продолжаем путешествовать по стране, и сегодня жизнь забросила нас в Заславль. Давайте посмотрим, чем живет этот город.

Современный Заславль делится на четыре микрорайона, в которых проживает около 18 тысяч человек. Часть этих людей работает в Заславле, но некоторые предпочитают трудоустраиваться в близлежащих городах.

Светлана Карташёва, председатель Заславского горисполкома:

В Заславле трудовая миграция. Процентов 30 трудоспособного населения уезжает работать в Минск, примерно такое же количество приезжает к нам из Молодечно, Радошковичей, Чисти и других районов Республики Беларусь.

Один из важных вопросов любой семьи – это определение детей в детские сады и школы. В Заславле об этом знают и держат руку на пульсе. Стюша Тайм:

А как обстоят дела с социальной инфраструктурой?

Светлана Карташёва:

На сегодня мощность дошкольных учреждений и школ заполнена практически под завязку, я бы сказала, что сверх нормы, поэтому потребность в строительстве новых дошкольных учреждений и как минимум одной школы в Заславле есть. Стюша Тайм:

Что хорошего произошло за 2020 год на территории города? Светлана Карташёва:

Заасфальтированы две долгожданные улицы: Гагарина и Титова. В текущем году мы ждем новый светофорный объект на пересечении улиц Якуба Коласа и Советской. Для наших жителей будет важно узнать, что работа по строительству новых больницы и поликлиники продолжается, оформляется земельный участок, и архитектурный проект уже готов. Мы вошли в инвестпрограмму Минской области. Строительство станции обезжелезивания: как станций второго подъема, так и локальных станций в микрорайонах города. Это, наверное, самый долгожданный проект, который жители города ждали.

Водоснабжением жителей Заславля занимается государственное предприятие «Водоканал Минского района». Кроме бесперебойной подачи воды стоит вопрос и о ее качестве. Оно, к сожалению, не всегда идеальное. Как решаются вопросы по улучшению качества воды, мы узнаем на станции обезжелезивания. Стюша Тайм:

В 2020 году в Заславле произошло знаменательное событие – открылась станция обезжелезивания. Скажите, какая производительность станции?

Денис Лазаренко, мастер ВКУ №7:

Производительность станции в Заславле – 140 кубов в час. Станцию делал «Водоканал Минского района» своими силами. Очищенную воду подаем на большую часть города.

Ирина Тукайло, машинист насосных установок:

Очистка воды на станции проходит методом упрощенной аэрации при помощи специальных компрессорных установок. Создается среда газ-жидкость, жидкость-жидкость, и железо опадает в осадок и фильтруется чистой водой.